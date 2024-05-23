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Московская область попала в число лучших регионов России по качеству жизни

23 мая 2024, 07:58
По результатам анализа данных за 2023 год, Московская область заняла шестое место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Эту информацию официально опубликовало агентство стратегических инициатив.

Составленный список возглавили Москва, Санкт-Петербург занял второе место, на третьем месте расположилась Тюменская область, четвертое место занял Ханты-Мансийский автономный округ, а пятое место досталось республике Татарстан. Московская область стала шестой, а Нижегородская область замкнула топ-10 лучших регионов, пишет regions.ru.

Рейтинг был составлен на основе анализа статистических данных о регионах, результатов опросов населения и использования инструментов геоаналитики.

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