Московская область попала в число лучших регионов России по качеству жизни

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Составленный список возглавили Москва, Санкт-Петербург занял второе место, на третьем месте расположилась Тюменская область, четвертое место занял Ханты-Мансийский автономный округ, а пятое место досталось республике Татарстан. Московская область стала шестой, а Нижегородская область замкнула топ-10 лучших регионов, пишет regions.ru.
Рейтинг был составлен на основе анализа статистических данных о регионах, результатов опросов населения и использования инструментов геоаналитики.