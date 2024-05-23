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Около половины атак на промпредприятия Прикамья совершается в нерабочее время

Около половины атак на промпредприятия Прикамья совершается в нерабочее время

23 мая 2024, 11:08
Фото: Shutterstock
Компания МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время компаний.

С начала 2024 года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 000 атак на российские промышленные компании. Из них около 15% имели статус критически значимых, то есть, по оценке предприятий, могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или повлечь серьезный финансовый ущерб. Ежедневно промышленность сталкивалась в среднем примерно со 160 инцидентами кибербезопасности, в том числе 24 критическими.

В МТС RED отмечают, что почти половина (45%) всех атак на промышленность пришлась на выходные и праздничные дни или часы, которые традиционно являются нерабочими — с 19:00 до 09:00. При этом доля критических инцидентов в ночное время заметно возрастала: с 12% в рабочие часы компаний до 25% — в ночные.

Основным вектором угроз стал обход средств защиты — с попытками таких атак промышленность сталкивалась в 34% случаев. На втором месте оказались потенциально вредоносные действия сотрудников. В 11% это были нелегитимные действия администраторов, в 6% — нарушения политик информационной безопасности со стороны пользователей. Кроме того, МТС RED SOC предотвратил около 1150 случаев инсайдерских действий сотрудников, грозивших утечкой конфиденциальной корпоративной информации.

Фото: Shutterstock

Попытки заражения промышленных компаний вредоносным ПО (ВПО) составили 4% от общего объема атак на отрасль, однако совокупно на промышленность пришлось около 20% от общего объема инцидентов данного типа. Ранее аналитики МТС RED SOC сообщали о том, что промышленность чаще обычного атакуют троянами (61%). При этом трояны и черви, используемые для атак на промышленность, чаще, чем в других отраслях, имеют функциональность кражи учетных данных и шпионажа (38%) или шифрования данных (19%).

«Мы видим, что промышленная отрасль Прикамья может подвергаться серьёзным атакам хакеров, и результаты могут оказаться весьма плачевными как для компаний, так и для всего региона. Сегодня злоумышленники стараются действовать ещё более незаметно, придумывают всё новые сценарии и методы атак. Поэтому постоянный и непрерывный мониторинг киберугроз в компаниях становится уже обязательной частью их защиты», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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