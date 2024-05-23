Пермяки увидят уличную выставку памяти видного пермского историка и краеведа

Профессор Георгий Чагин сыграл значимую роль в сохранении и популяризации историко-культурной и этнической самобытности Прикамья, сделал не только важные и ценные этнографические открытия, но и открыл многие забытые страницы в истории пермской земли. На выставке можно увидеть редкие материалы об истории ремёсел, северных поселений, этнографических экспедициях, старообрядцах, народах Прикамья и др.