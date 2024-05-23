Пермяки увидят уличную выставку памяти видного пермского историка и краеведа

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:02
В Перми на следующей неделе откроют уличную выставку о крупном российском ученом Георгии Чагине. Она приурочена к 80-летию профессора, сообщает Центральный выставочный зал.
Уличная выставка «Уникальный мир профессора Георгия Чагина» размещена на стендах, распложенных по пешеходной части улицы Крупской между улицами Макаренко и П. Лумумбы до конца 2024 года.
Открытие выставки пройдет 28 мая в 17:00.
В 2004 году отмечают 80 лет со дня рождения крупного российского учёного Георгия Чагина. Впервые в пространстве города будут представлены архивные материалы о важнейших направлениях научной и просветительской деятельности известного исследователя истории и этнографии Пермского края.
Подготовили выставку Центральный выставочный зал и Государственный архив Пермского края. Экспозиционное пространство занимает территорию на пешеходной части улицы Крупской, недалеко от улицы Профессора Чагина, получившей наименование в 2023 г.
Основу экспозиции составляют архивные материалы — копии документов и фотографий из собраний личного фонда Георгия Чагина, который хранится в Государственном архиве Пермского края. На 10 уличных стендах жители и гости Перми смогут познакомится с жизненным путём, научной, профессиональной и просветительской деятельностью Георгия Николаевича.
Здесь размещено более 70 архивных документов — фотографии исторических и современных событий в истории Перми, Чердыни, Ныроба, Соликамска, Усолья, Кудымкара, панорамные съёмки, карты и чертежи населённых мест Прикамья. Визуальный ряд сопровождается текстами и аннотациями, погружающими в уникальный мир Прикамья, созданный профессором Георгием Чагиным. Особенное место в экспозиции занимают фотографии Валерия Заровнянных — одного из известных фотохудожников Прикамья, участника совместных с Чагиным поездок по Пермскому краю.
Георгий Чагин — выдающаяся личность в истории Пермского края, доктор исторических наук, профессор, более 20 лет возглавлявший кафедру древней и новой истории России в Пермском университете. Почётный работник высшего профессионального образования РФ и Заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».
Профессор Георгий Чагин сыграл значимую роль в сохранении и популяризации историко-культурной и этнической самобытности Прикамья, сделал не только важные и ценные этнографические открытия, но и открыл многие забытые страницы в истории пермской земли. На выставке можно увидеть редкие материалы об истории ремёсел, северных поселений, этнографических экспедициях, старообрядцах, народах Прикамья и др.