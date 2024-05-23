По горам — по лесам Перми: Андроновский лес в приятной компании #Кудабежать

Тут, как и заведено в Перми, есть экологическая тропа. Называется «Андроновские горы». С нее и начнем. Хотя, конечно, не горы, скорее холмы. На тропе 9 остановок с информационными стендами. Есть тут смотровая площадка, с нее открывается панорамный вид на долину реки Мулянки.