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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

По горам — по лесам Перми: Андроновский лес в приятной компании #Кудабежать

По горам — по лесам Перми: Андроновский лес в приятной компании #Кудабежать

23 мая 2024, 18:38
Фото: 1MI
По горам — по лесам Перми: Андроновский лес в приятной компании #Кудабежать
Это — маршрут по пермским лесам, которых здесь по-настоящему много. На этот раз нас ждет Андроновский. Лучше выдвигаться пораньше, чтобы застать утреннее пение птиц.

Тут, как и заведено в Перми, есть экологическая тропа. Называется «Андроновские горы». С нее и начнем. Хотя, конечно, не горы, скорее холмы. На тропе 9 остановок с информационными стендами. Есть тут смотровая площадка, с нее открывается панорамный вид на долину реки Мулянки.

Фото: 1MI

Воздухом подышали, птичек послушали, и берем правее и вверх по карте. Вперед, к церкви Царственных Страстотерпцев. Это очень уютный небольшой деревянный храм с зеленой крышей. Рядом пруд с гусями и утками. Есть площадка для детей. А на территории — стенды с рассказами о царской семье. Очень интересно.

Фото: 1MI

Далее, вдоль улицы Космонавта Леонова, возвращаемся в гущу Андроновского леса. Тут, к слову, имеются лыжные трассы и трассы для горных велосипедов (местность холмистая).

А мы берем правее и выше по карте, чтобы закольцевать маршрут на экотропе.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5,8 км
  • Время: 1 час 9 минут в среднем темпе
  • Сложность: гористая местность, назавтра тело напомнит, что у вас есть мышцы
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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