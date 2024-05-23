По горам — по лесам Перми: Андроновский лес в приятной компании #Кудабежать

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Тут, как и заведено в Перми, есть экологическая тропа. Называется «Андроновские горы». С нее и начнем. Хотя, конечно, не горы, скорее холмы. На тропе 9 остановок с информационными стендами. Есть тут смотровая площадка, с нее открывается панорамный вид на долину реки Мулянки.
Воздухом подышали, птичек послушали, и берем правее и вверх по карте. Вперед, к церкви Царственных Страстотерпцев. Это очень уютный небольшой деревянный храм с зеленой крышей. Рядом пруд с гусями и утками. Есть площадка для детей. А на территории — стенды с рассказами о царской семье. Очень интересно.
Далее, вдоль улицы Космонавта Леонова, возвращаемся в гущу Андроновского леса. Тут, к слову, имеются лыжные трассы и трассы для горных велосипедов (местность холмистая).
А мы берем правее и выше по карте, чтобы закольцевать маршрут на экотропе.