Предприятиям туриндустрии выдадут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Это станет возможным благодаря запуску специального механизма «зонтичных» поручительств, напомнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом пишет РИА «Новости».
В частности, Исаевич отметил, что для стимулирования развития индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов уже был запущен отдельный лимит зонтичных механизмов, нацеленный на то, чтобы предприниматели смогли до конца года получить 30 миллиардов рублей.
Как уточнили в пресс-службе Корпорации МСП, данное приоритетное направление предусматривает предоставление поручительств, под которые выделяют кредиты для МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.
Со своей стороны Михаил Мишустин призвал и в дальнейшем разрабатывать удобные финансовые инструменты, предоставлять финансовую поддержку малых и средних предприятий.
Он также добавил, что небольшие предприятия особенно нуждаются в том, чтобы повышать свою эффективность, быстрее приспосабливаться к санкционному давлению и занять ниши, освобождающиеся после ухода с рынка иностранных компаний. Важно, чтобы в условиях конкуренции рост демонстрировал тот, кто будет более успешен и станет располагать соответствующими инструментами, подвел итог глава правительства.