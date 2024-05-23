Предприятиям туриндустрии выдадут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Он также добавил, что небольшие предприятия особенно нуждаются в том, чтобы повышать свою эффективность, быстрее приспосабливаться к санкционному давлению и занять ниши, освобождающиеся после ухода с рынка иностранных компаний. Важно, чтобы в условиях конкуренции рост демонстрировал тот, кто будет более успешен и станет располагать соответствующими инструментами, подвел итог глава правительства.