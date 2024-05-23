«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях

Также в пенитенциарных учреждениях Прикамья самыми востребованными являются: Майн Рид «Всадник без головы», Александр Дюма «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо», Иван Тургенев «Отцы и дети», Пауло Коэльо «Алхимик» и «Валькирия», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Татьяна Толстая «Кысь», Джоджо Мойес «Танцующая с лошадьми» и «До встречи с тобой», Константин Калбазов «Пилигрим», Анджей Сапковский «Ведьмак», Виктор Гюго «Отверженные», Дмитрий Глуховский* «Метро 2033», Айн Ренд «Атлант расправил плечи», Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой» и Дэн Браун «Код да Винчи».