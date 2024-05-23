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Названы самые популярные книги в колониях Прикамья

«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях

23 мая 2024, 17:06
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Названы самые популярные книги в колониях Прикамья

Кроме Достоевского и Робертса у заключенных пермских ИК востребованы Дюма, Булгаков и Майн Рид.

В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю одними из самых популярных книг являются роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Также в пенитенциарных учреждениях Прикамья самыми востребованными являются: Майн Рид «Всадник без головы», Александр Дюма «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо», Иван Тургенев «Отцы и дети», Пауло Коэльо «Алхимик» и «Валькирия», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Татьяна Толстая «Кысь», Джоджо Мойес «Танцующая с лошадьми» и «До встречи с тобой», Константин Калбазов «Пилигрим», Анджей Сапковский «Ведьмак», Виктор Гюго «Отверженные», Дмитрий Глуховский* «Метро 2033», Айн Ренд «Атлант расправил плечи», Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой» и Дэн Браун «Код да Винчи».

Топ-10 популярных произведений у лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации, выглядит следующим образом:

  • «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков
  • «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский
  • «Граф Монте-Кристо» А. Дюма
  • «Шантарам» Г. Д. Робертс
  • «Война и мир» Л. Н. Толстой
  • «Фаворит» В. Пикуль
  • «Три товарища» Э. М. Ремарк
  • «Код да Винчи» Д. Браун
  • «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицын
  • «Отверженные» В. Гюго.

*признан иноагентом.

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