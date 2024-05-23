«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю одними из самых популярных книг являются роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Также в пенитенциарных учреждениях Прикамья самыми востребованными являются: Майн Рид «Всадник без головы», Александр Дюма «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо», Иван Тургенев «Отцы и дети», Пауло Коэльо «Алхимик» и «Валькирия», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Татьяна Толстая «Кысь», Джоджо Мойес «Танцующая с лошадьми» и «До встречи с тобой», Константин Калбазов «Пилигрим», Анджей Сапковский «Ведьмак», Виктор Гюго «Отверженные», Дмитрий Глуховский* «Метро 2033», Айн Ренд «Атлант расправил плечи», Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой» и Дэн Браун «Код да Винчи».
Топ-10 популярных произведений у лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации, выглядит следующим образом:
*признан иноагентом.