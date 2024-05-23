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Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки

Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки

23 мая 2024, 03:30
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина
Делегация Республики Узбекистан посетила крупные промышленные предприятия Пермского края.

Правительство Пермского края и Министерство энергетики Республики Узбекистан подготовят дорожную карту о расширении сотрудничества, которая охватит вопросы промышленной кооперации, образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья на официальном сайте.

«Дорожная карта поможет локализации прикамских производств на территории экономических зон Республики. Будет способствовать поставкам оборудования для нужд нефтегазовой отрасли страны», — сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Совместно с Махониным делегация Республики Узбекистан посетила ряд крупных промпредприятий региона — АО «Новомет-Пермь», «ИНГК-Промтех» и ООО «Меридиан». Помимо того, гости Прикамья ознакомились с разработками Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» по цифровизации месторождений полезных ископаемых.

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также поспособствует развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности.

«Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков», — сообщил Мирзамахмудов. Подписание документа планируется в ближайшее время.

В апреле 2024 года делегация краевого правительства посетила Республику Узбекистан с целью развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон Узбекистана.

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