Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Правительство Пермского края и Министерство энергетики Республики Узбекистан подготовят дорожную карту о расширении сотрудничества, которая охватит вопросы промышленной кооперации, образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья на официальном сайте.
«Дорожная карта поможет локализации прикамских производств на территории экономических зон Республики. Будет способствовать поставкам оборудования для нужд нефтегазовой отрасли страны», — сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Совместно с Махониным делегация Республики Узбекистан посетила ряд крупных промпредприятий региона — АО «Новомет-Пермь», «ИНГК-Промтех» и ООО «Меридиан». Помимо того, гости Прикамья ознакомились с разработками Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» по цифровизации месторождений полезных ископаемых.
Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также поспособствует развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности.
«Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков», — сообщил Мирзамахмудов. Подписание документа планируется в ближайшее время.
В апреле 2024 года делегация краевого правительства посетила Республику Узбекистан с целью развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон Узбекистана.