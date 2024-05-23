Прокуратура вынесла представление главе минприроды Прикамья

Установлено, что ведомство отказывало гражданам в предоставлении древесины по формальным основаниям, например, в виду некорректности заполненного заявления. Кроме этого, при подаче обращения через «Госуслуги» отсутствовала возможность составления единого заявления на заготовку древесины для целей отопления и строительства жилого дома и надворных построек. Проверка показала, что заявителям отказывалось в принятии решения по основаниям, не предусмотренным соответствующим перечнем для возврата заявлений.