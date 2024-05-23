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Прокуратура вынесла представление главе минприроды Прикамья

Прокуратура вынесла представление главе минприроды Прикамья

23 мая 2024, 12:30
Фото: properm.ru
Ведомство отказывало в услугах гражданам по формальным основаниям.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в части соблюдения требований законодательства при решении вопросов предоставления гражданам лесных насаждений для собственных нужд. О результатах проверки сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что ведомство отказывало гражданам в предоставлении древесины по формальным основаниям, например, в виду некорректности заполненного заявления. Кроме этого, при подаче обращения через «Госуслуги» отсутствовала возможность составления единого заявления на заготовку древесины для целей отопления и строительства жилого дома и надворных построек. Проверка показала, что заявителям отказывалось в принятии решения по основаниям, не предусмотренным соответствующим перечнем для возврата заявлений.

По итогам проверки природоохранным прокурором министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу внесено представление, которое удовлетворено. Приняты меры, направленные на устранение нарушений, сообщают в ведомстве.

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#Политика#Пермь#Прокуратура#Министр#Министерство
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