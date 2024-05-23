Рабочая группа по СВО направила Путину очередной доклад о мерах поддержки бойцов

Группа также предложила освободить ветеранов спецоперации от уплаты процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время кредитные каникулы распространяются на все виды кредитов, кроме ипотечных. Обсуждается и освобождение их от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Турчак подчеркнул, что эта мера должна распространяться и на супруг военнослужащих.