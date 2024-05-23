Рабочая группа по СВО направила Путину очередной доклад о мерах поддержки бойцов

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Рабочая группа, ответственная за вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), представила президенту Владимиру Путину обновленный доклад. В нем содержатся предложения по повышению уровня социальной и имущественной поддержки для участников спецоперации и их семей.
Среди предложений группы — пересмотр правил предоставления бесплатных земельных участков для военнослужащих. Секретарь генерального совета «Единой России» и глава группы Андрей Турчак сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Турчак отметил, что действующее законодательство позволяет получить бесплатный земельный участок от государства только один раз и по одному основанию. Это ограничение создает трудности для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО и уже получили долю на родительском участке, пишет mkset.ru.
Группа также предложила освободить ветеранов спецоперации от уплаты процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время кредитные каникулы распространяются на все виды кредитов, кроме ипотечных. Обсуждается и освобождение их от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Турчак подчеркнул, что эта мера должна распространяться и на супруг военнослужащих.
Для ополченцев ЛДНР, демобилизованных до 2022 года по причине ранений, предлагается возможность повторного прохождения военно-врачебных комиссий. Турчак указал, что многие ветераны СВО не могут получить статус инвалида и соответствующие льготы из-за формулировки «общее заболевание».
Дополнительно группа предложила упростить процедуру получения гражданства иностранцами, которым имеют статус ветерана боевых действий и государственные награды РФ. Также предложено включить в национальный проект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов СВО.
Андрей Турчак проинформировал президента о текущем статусе ранее предложенных мер, сообщает сайт партии ER.RU.
По его словам, парламент одобрил инициативы, расширяющие льготы, предназначенные для героев России и героев СССР, на членов их семей. Также принят закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Вдобавок утверждены поправки, позволяющие семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет получать одновременно две пенсии.