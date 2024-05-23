Сорвавшая расчистку территорий пермских кладбищ компания попала в черный список

В 2023 году между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «ГСК „НорСтрой“ был заключен контракт на выполнение работ на кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ на сумму около 16 млн рублей. Подрядчик должен был провести валку деревьев, корчевку пней и вывезти древесину с территорий кладбищ к концу прошлого года, чтобы подготовить 20 га площадей для захоронения умерших и устройства проездов между кварталами. Однако обязательства, предусмотренные условиями контракта, не были выполнены в установленный срок.