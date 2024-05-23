Сорвавшая расчистку территорий пермских кладбищ компания попала в черный список

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:04
Пермский арбитражный суд признал законным решение УФАС о включении ООО «Группа Строительных Компаний „НорСтрой“ в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомтсва.
В 2023 году между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «ГСК „НорСтрой“ был заключен контракт на выполнение работ на кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ на сумму около 16 млн рублей. Подрядчик должен был провести валку деревьев, корчевку пней и вывезти древесину с территорий кладбищ к концу прошлого года, чтобы подготовить 20 га площадей для захоронения умерших и устройства проездов между кварталами. Однако обязательства, предусмотренные условиями контракта, не были выполнены в установленный срок.
В свое оправдание подрядчик сообщил, что не получил от заказчика информацию о том, какие именно деревья нужно срубить, из-за чего якобы и не смог выполнить работы. Между тем, кладбища не относятся к особо охраняемым территориям, поэтому производить выборочную санитарную рубку зеленых насаждений не требовалось, к тому же заказчик четко обозначил цель — полностью очистить указанные территории от древесной растительности.
Из-за срыва работ по благоустройству кладбищ заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта и направил в Пермское УФАС обращение о включении ООО «ГСК „НорСтрой“ в реестр недобросовестных поставщиков.
Антимонопольщики после проведения проверки пришли к выводу, что подрядчик уклонился от исполнения контракта без объективных причин. В связи с этим в январе 2024 года УФАС решило включить сведения о компании и его единственном учредителе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Не согласившись с решением УФАС, ООО «ГСК „НорСтрой“ пыталось оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного органа.