Стали известны победители конкурса «ОМК Партнерство» из Чусового

Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей в следующих регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Москве и Московской области. Шестнадцать волонтерских инициатив, которые получили гранты в этом году, — из Чусового.