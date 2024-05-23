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Команда волонтеров чусовского завода ОМК

Стали известны победители конкурса «ОМК Партнерство» из Чусового

23 мая 2024, 05:55
Фото: Сергей Ясинский
Команда волонтеров чусовского завода ОМК
В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок — почти тысяча.

Группа ОМК определила первых победителей, которые выиграли гранты на реализацию своих социальных проектов в рамках конкурса «ОМК Партнерство». Уже выбрали 226 лучших проектов в девяти регионах, из них 35 — из Пермского края. До конца мая объявят результаты в регионах, где работают вагоноремонтные депо «ОМК Стальной путь».

Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей в следующих регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Москве и Московской области. Шестнадцать волонтерских инициатив, которые получили гранты в этом году, — из Чусового.

Номинация «Охрана окружающей среды и защита животных» стала самой востребованной среди волонтеров: 31% от всех допущенных до экспертного совета заявок и почти половина из числа объявленных проектов-победителей.

Из 70 организаций, получивших гранты: 32 — это некоммерческие организации, а 38 — муниципальные учреждения. Самое большое число поддержанных проектов от организаций — 19 — из Чусового.

В этом году группа ОМК увеличила бюджет конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» до 37 млн рублей. Прием заявок проходил до 7 апреля. Участвовали в конкурсе не коммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и сотрудники группы ОМК.

ОМК предоставит победителям гранты на реализацию своих проектов: организациям — до 250 тыс. рублей, волонтерам — до 50 тыс. рублей.

Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК:

— Востребованной остается не только тема экологии, но и инициативы по благоустройству территорий. Заметно также, как растет уровень экологической культуры участников конкурса: от простого сбора мусора наши волонтеры перешли к проектам по переработке и вторичному использованию, в том числе, с творческим подходом. Многие проекты, получившие гранты «ОМК Партнерство» в этом году, направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения и на вовлечение взрослых и детей, в том числе с инвалидностью, в здоровый образ жизни. Интересно наблюдать, как некоторые идеи прошлых лет трансформируются и развиваются в новые проекты. Например, кто-то из участников начинал с очистки рек, а теперь развивает целые туристические экомаршруты и проводит сплавы. Все более востребованной становится не только гуманитарная помощь, но и поддержка семей.

Полный список победителей этого года можно посмотреть на платформе по ссылке.

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