Стало известно, когда в Прикамье закончится период холодов

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Пермские синоптики из ГИС-центра ПГНИУ дали прогноз относительно окончания холодного периода.
Если ближайшие пять суток будут в среднем холоднее нормы на 3-4˚ (а на северо-востоке края и более), то период с 28 мая по 2 июня ожидается уже значительно теплее — на востоке края около нормы, а на западе теплее неё на 2˚.
Тем самым на границе мая и июня завершится период холодов, который продолжается с 29 апреля, то есть общая его длительность составит около месяца. Если потепление в субботу 25 мая ожидается коротким (на один день), то с середины следующей недели может стать куда более продолжительным.