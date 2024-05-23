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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Стало известно, когда в Прикамье закончится период холодов

Стало известно, когда в Прикамье закончится период холодов

23 мая 2024, 16:04
Фото: 1MI
Аномально низкие температуры продержались около месяца

Пермские синоптики из ГИС-центра ПГНИУ дали прогноз относительно окончания холодного периода.

Если ближайшие пять суток будут в среднем холоднее нормы на 3-4˚ (а на северо-востоке края и более), то период с 28 мая по 2 июня ожидается уже значительно теплее — на востоке края около нормы, а на западе теплее неё на 2˚.

Тем самым на границе мая и июня завершится период холодов, который продолжается с 29 апреля, то есть общая его длительность составит около месяца. Если потепление в субботу 25 мая ожидается коротким (на один день), то с середины следующей недели может стать куда более продолжительным.

#Общество#Пермь#Погода#Погода пермь#Аномальная погода
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