Телефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?

В отделении Банка России по Пермскому краю предупреждают, что мошенники постоянно актуализируют сценарии обмана под актуальные события. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно прервать разговор при телефонном звонке, а если вам кто-то написал сообщение или письмо, то не реагируйте. По любым вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте вашей банковской карты.