Телефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Телефонные мошенники начали обманывать участников СВО и их семьи. Они вновь используют схему про «безопасный» счет. Злоумышленники звонят или пишут будущим пострадавшим и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей, которая полагается военным по указу президента РФ, будет удержана из их денежного довольствия.
Мошенники объясняют, что причиной лишения выплаты является дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения СВО. Чтобы убедить жертву, неизвестные отправляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России. Затем злоумышленники убеждают в том, что нужно перевести все накопления с карты на «безопасный» счет. Они обещают вернуть средства после выполнения операции, однако исчезают после получения денег.
В отделении Банка России по Пермскому краю предупреждают, что мошенники постоянно актуализируют сценарии обмана под актуальные события. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно прервать разговор при телефонном звонке, а если вам кто-то написал сообщение или письмо, то не реагируйте. По любым вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте вашей банковской карты.