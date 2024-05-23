В апреле пермяки взяли на 4,3% меньше потребкредитов, чем в марте

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Пермяки сокращают объемы потребительского кредитования. В апреле займов было взято на 4,3% меньше, чем в марте, сообщает НБКИ.
Так, в первый месяц весны пермяки кредитовались 71,8 тыс. раз. В апреле же было получено 68,7 тыс. займов, или на 4,3% меньше. Пермский край по количеству кредитов удерживает 15 место в стране.
Заметим, что и в целом по стране идет сокращение потребкредитования. Так, количество выданных потребительских кредитов в апреле 2024 года составило 3,36 млн. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2024 года — 3,51 млн. единиц).