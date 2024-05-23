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В апреле пермяки взяли на 4,3% меньше потребкредитов, чем в марте

В апреле пермяки взяли на 4,3% меньше потребкредитов, чем в марте

23 мая 2024, 13:01
Фото: 1MI
В прошлом месяце жители Прикамья получили более 68 тысяч займов.

Пермяки сокращают объемы потребительского кредитования. В апреле займов было взято на 4,3% меньше, чем в марте, сообщает НБКИ.

Так, в первый месяц весны пермяки кредитовались 71,8 тыс. раз. В апреле же было получено 68,7 тыс. займов, или на 4,3% меньше. Пермский край по количеству кредитов удерживает 15 место в стране.

Заметим, что и в целом по стране идет сокращение потребкредитования. Так, количество выданных потребительских кредитов в апреле 2024 года составило 3,36 млн. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2024 года — 3,51 млн. единиц).

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#Экономика#Кредитование#Объем кредитов#Количество кредитов
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