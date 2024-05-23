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В Чусовом в ходе драки молодой человек откусил подростку часть уха

В Чусовом в ходе драки молодой человек откусил подростку часть уха

23 мая 2024, 05:14
Фото: Пермь№1
Следком уже начал проверку обстоятельств конфликта.

Следователями в Чусовом устанавливаются обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 20 мая в Чусовом между 18-летним юношей и 17 — летним подростком произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес несовершеннолетнему побои и «совершил иные насильственные действия, причинив последнему травмы». В настоящее время пострадавшему оказывается амбулаторная медицинская помощь.

В соцсетях сообщали, что в ходе драки юноша откусил подростку часть уха.

По информации, размещенной в средствах массовой информации о фактах нанесения побоев и причинения телесных повреждений несовершеннолетнему, организовано проведение процессуальной проверки по ст. 116 УК РФ (Побои), сообщают в следкоме. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Су скр#Чусовой
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