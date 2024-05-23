В Чусовом в ходе драки молодой человек откусил подростку часть уха

По информации, размещенной в средствах массовой информации о фактах нанесения побоев и причинения телесных повреждений несовершеннолетнему, организовано проведение процессуальной проверки по ст. 116 УК РФ (Побои), сообщают в следкоме. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.