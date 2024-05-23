В эти выходные в Перми изменится схема движения трех автобусов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В центре Перми в эти выходные изменится схема движения автобусов. Об этом сообщила администрация Перми в социальных сетях.
Как указывают городские власти, изменения коснутся автобусных маршрутов №1, №54 и №74. Так, с 23:00 24 мая по 5:00 27 мая при следовании в сторону площади Гайдара от центрального рынка, автобусы начнут курсировать по улицам Пушкина и Крисанова.
Теперь остановочные пункты «Универсам» и «Трансагентство» обслуживаться не будут. Изменения мэрия объяснила временным закрытием сквозного проезда по ул. Екатерининской на перекрестке с ул. Борчанинова.