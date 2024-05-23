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В эти выходные в Перми изменится схема движения трех автобусов

В эти выходные в Перми изменится схема движения трех автобусов

23 мая 2024, 07:38
Фото: 1MI
Изменения связаны с временным закрытием сквозного проезда по улице Екатерининской.

В центре Перми в эти выходные изменится схема движения автобусов. Об этом сообщила администрация Перми в социальных сетях.

Как указывают городские власти, изменения коснутся автобусных маршрутов №1, №54 и №74. Так, с 23:00 24 мая по 5:00 27 мая при следовании в сторону площади Гайдара от центрального рынка, автобусы начнут курсировать по улицам Пушкина и Крисанова.

Теперь остановочные пункты «Универсам» и «Трансагентство» обслуживаться не будут. Изменения мэрия объяснила временным закрытием сквозного проезда по ул. Екатерининской на перекрестке с ул. Борчанинова.

Фото: Администрация Перми
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#Пермь#Администрация Перми#Изменения маршрутов#Автобусы#Центр перми#Городские власти#Остановочные пункты#Улица Екатерининская
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