В эти выходные в Перми изменится схема движения трех автобусов

Как указывают городские власти, изменения коснутся автобусных маршрутов №1, №54 и №74. Так, с 23:00 24 мая по 5:00 27 мая при следовании в сторону площади Гайдара от центрального рынка, автобусы начнут курсировать по улицам Пушкина и Крисанова.