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В ходе СВО погиб 38-летний уроженец Александровского округа Андрей Морозов

В ходе СВО погиб 38-летний уроженец Александровского округа Андрей Морозов

23 мая 2024, 02:42
Фото: 1MI / Администрация Александровского округа
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

В ходе СВО на Украине 2 мая погиб 38-летний уроженец Александровского округа Андрей Морозов. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — написала пресс-служба властей округа.

О дате и месте прощания с мужчиной будет сообщено дополнительно.

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