В ходе СВО погиб 38-летний уроженец Александровского округа Андрей Морозов

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:42
В ходе СВО на Украине 2 мая погиб 38-летний уроженец Александровского округа Андрей Морозов. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — написала пресс-служба властей округа.
О дате и месте прощания с мужчиной будет сообщено дополнительно.