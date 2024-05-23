В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев

Родился Александр 11 августа 1974 года в Добрянке. После окончания средней общеобразовательной школы № 4, с июня 1992 по июнь 1994 года, прошел срочную военную службу гранатометчиком и водителем-электриком. С 25 мая 1993 года по 4 декабря 1993 года находился в зоне вооруженного конфликта на территории Южной Осетии в составе Миротворческих сил.



После армии мужчина вернулся на малую родину и поступил в Пермский строительный колледж на специальность младшего инженера-экономиста. Окончил учебное заведение Катаев в 1999 году. После этого получил высшее образование в Пермском политехе. При жизни мужчина работал в сфере строительства, в должностях мастера и прораба.