В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 08:58
В ходе специальной военной операции погиб 39-летний уроженец Добрянского округа Александр Катаев. Об этом сообщила администрация муниципалитета во ВКонтакте.
Родился Александр 11 августа 1974 года в Добрянке. После окончания средней общеобразовательной школы № 4, с июня 1992 по июнь 1994 года, прошел срочную военную службу гранатометчиком и водителем-электриком. С 25 мая 1993 года по 4 декабря 1993 года находился в зоне вооруженного конфликта на территории Южной Осетии в составе Миротворческих сил.
После армии мужчина вернулся на малую родину и поступил в Пермский строительный колледж на специальность младшего инженера-экономиста. Окончил учебное заведение Катаев в 1999 году. После этого получил высшее образование в Пермском политехе. При жизни мужчина работал в сфере строительства, в должностях мастера и прораба.
На военную службу Катаев был призван 29 сентября 2022 года, служил командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта. Погиб пермяк 9 мая 2024 года в населенном пункте Площанка в Кременском районе ЛНР.
«Александр Сергеевич был очень смелым, надежным и ответственным человеком. Был настоящей опорой для своих близких, чтил семейные ценности. У него остались жена, трое детей, мама и сестра», — написали власти округа во ВКонтакте.
Церемония прощания состоится 24 мая в 11:00 в ДКиС имени Ладугина.