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Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прием и отправление рейсов

В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов

23 мая 2024, 10:17
Фото: vk.com/airport.kazan

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прием и отправление рейсов

По неофициальным данным, возникла угроза атаки беспилотников.

Сегодня, 23 мая, аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили работу. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт Казани закрыт на прием и отправку рейсов с 11:30, а аэропорт Нижнекамска — с 12:00 по московскому времени.

По данным Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас в Казани и Нижнекамске выводят сотрудников с территорий предприятий. Как сообщает Telegram-канал SHOT, идет эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, рабочие места покинули сотрудники нижнекамской ТЭЦ. По информации канала, причиной стала угроза атаки беспилотников.

Неделю назад, 15 мая, казанский и нижнекамский аэропорты тоже временно закрывали на прием и отправление самолетов. Ограничение на работу аэровокзала в Казани действовало с 7:27 до 9:40, а в Нижнекамске — с 7:55 до 10:05 по московскому времени.

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#Общество#Аэропорт#Росавиация#Казань#Беспилотники#Ограничения
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