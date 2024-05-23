В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 10:19
Сегодня, 23 мая, аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили работу. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт Казани закрыт на прием и отправку рейсов с 11:30, а аэропорт Нижнекамска — с 12:00 по московскому времени.
По данным Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Сейчас в Казани и Нижнекамске выводят сотрудников с территорий предприятий. Как сообщает Telegram-канал SHOT, идет эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, рабочие места покинули сотрудники нижнекамской ТЭЦ. По информации канала, причиной стала угроза атаки беспилотников.
Неделю назад, 15 мая, казанский и нижнекамский аэропорты тоже временно закрывали на прием и отправление самолетов. Ограничение на работу аэровокзала в Казани действовало с 7:27 до 9:40, а в Нижнекамске — с 7:55 до 10:05 по московскому времени.