В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов

Неделю назад, 15 мая, казанский и нижнекамский аэропорты тоже временно закрывали на прием и отправление самолетов. Ограничение на работу аэровокзала в Казани действовало с 7:27 до 9:40, а в Нижнекамске — с 7:55 до 10:05 по московскому времени.