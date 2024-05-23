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В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%

В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%

23 мая 2024, 04:29
Фото: 1MI
Во всех городах-миллионниках России наблюдается подорожание «вторички».

В Перми разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем составила 29%. Такой разрыв в цене обусловлен различиями в динамике цен на жилищную площадь. Об этом сообщили специалисты Яндекс Недвижимости.

С начала мая квартиры в новостройках подорожали на 0,5%. При этом на вторичном рынке недвижимости, наоборот, наблюдается падение в цене на 0,7%. Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров отметил, что так называемое броуновское движение на рынке происходит из-за скорой отмены льготной ипотеки для всех категорий граждан.

В течение трех первых недель мае в 50% городов-миллионников зафиксировано повышение стоимости на «первичку». Это, возможно, связно с отсутствием более доступных предложений. «На вторичном рынке почти всех миллионников страны цены пошли в рост, что, скорее всего, связано с переориентацией части спроса на сегмент готового жилья. До 1 июля мы ожидаем увидеть дальнейший рост цен на новостройки, а после прогнозируем постепенное снижение цен в течение года-полутора», — сказал Белокуров.

По словам экспертов, во всех городах-миллионниках, кроме Самары, медианная цена одного квадратного метра в новостройке выше, чем на вторичном рынке. В столице разница между недвижимостью на «первичке» и «вторичке» минимальна — всего 2% в пользу новостроек. В других российских городах с населением более одного миллиона человек разница стоимости квадратного метра в новостройке и на вторичном рынке составила от 17 до 48%.

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