В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%

По словам экспертов, во всех городах-миллионниках, кроме Самары, медианная цена одного квадратного метра в новостройке выше, чем на вторичном рынке. В столице разница между недвижимостью на «первичке» и «вторичке» минимальна — всего 2% в пользу новостроек. В других российских городах с населением более одного миллиона человек разница стоимости квадратного метра в новостройке и на вторичном рынке составила от 17 до 48%.