В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Из Нижнего Новгорода в Пермь придует современный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Судно будет курсировать по машруту Пермь — Закамск. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
Вместимость «Экохода 2» — 130 пассажиров. В главной палубе электросудна находятся мягкие кресла и столики с возможностью рассадки по два и четыре человека. Есть основной салон на 114 посадочных мест, каюта повышенной комфортности с панорамным обзором на 16 человек. Верхняя палуба открыта только частично и защищена тентов от осадков. Кроме того, имеются кондиционер, зарядки для гаджетов, а также туалетные комнаты. Температура на борту сохраняется до +20 градусов благодаря утеплению корпуса судна и системе обогрева.
В эксплуатацию электрокатамаран запустят в начале лета. Курсировать по маршруту он будет до самой осени. «С понедельника по четверг в 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в микрорайоне Закамск, в 11:30 судно будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 Речного вокзала Перми и в Закамске, где уже установили причал», — сообщается на сайте краевого правительства.