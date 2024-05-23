В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска

В эксплуатацию электрокатамаран запустят в начале лета. Курсировать по маршруту он будет до самой осени. «С понедельника по четверг в 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в микрорайоне Закамск, в 11:30 судно будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 Речного вокзала Перми и в Закамске, где уже установили причал», — сообщается на сайте краевого правительства.