properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска

В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска

23 мая 2024, 09:32
Фото: Правительство Пермского края
Судно начнет курсировать по маршруту с начала лета.

Из Нижнего Новгорода в Пермь придует современный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Судно будет курсировать по машруту Пермь — Закамск. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

Вместимость «Экохода 2» — 130 пассажиров. В главной палубе электросудна находятся мягкие кресла и столики с возможностью рассадки по два и четыре человека. Есть основной салон на 114 посадочных мест, каюта повышенной комфортности с панорамным обзором на 16 человек. Верхняя палуба открыта только частично и защищена тентов от осадков. Кроме того, имеются кондиционер, зарядки для гаджетов, а также туалетные комнаты. Температура на борту сохраняется до +20 градусов благодаря утеплению корпуса судна и системе обогрева.

В эксплуатацию электрокатамаран запустят в начале лета. Курсировать по маршруту он будет до самой осени. «С понедельника по четверг в 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в микрорайоне Закамск, в 11:30 судно будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 Речного вокзала Перми и в Закамске, где уже установили причал», — сообщается на сайте краевого правительства.

Читайте также:
Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для ПермиНа Речном вокзале в Перми началась установка модульного причалаНа пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
Читайте также:
Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для ПермиНа Речном вокзале в Перми началась установка модульного причалаНа пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
#Пермь#Речной вокзал#Закамск#Судно#Пассажиры#Речной маршрут#Электрокатамаран#Речной вокзал Перми
Подпишитесь
Строители сквера им. П. Морозова не могут получить 12,5 млн рублей за свою работу
Сегодня, 07:31
Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина
Сегодня, 07:48
Телефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?
Сегодня, 05:25
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
Сегодня, 04:29
В Санкт-Петербурге экстренно приземлился самолет Пермь — Калининград
Сегодня, 07:50
В эти выходные в Перми изменится схема движения трех автобусов
Сегодня, 07:38
"