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В Перми могут вывести из коллектора 300 метров реки Егошиха

В Перми могут вывести из коллектора 300 метров реки Егошиха

23 мая 2024, 11:35
Фото: properm.ru
Это могут быть последние метры реки перед впадением в Каму.

В Перми в рамках благоустройства территории Первогорода могут открыть русло Егошихи. Об этом со ссылкой на начальника управления по экологии и природопользованию городской администрации Дмитрия Андреева сообщает ИА «Текст».

Сейчас последние 300 метров перед впадением в Каму река Егошиха заключена в коллектор. Как изданию Дмитрий Андреев, «благоустройство территории бывшей стекольной фабрики будет проектироваться вместе с Заводом Шпагина. В ТЗ как раз есть явные указания на открытие русла — „открытый участок укрепления русла р. Егошихи — 300 п. м.“.

Об открытии реки Егошихи на участке между Трамвайным мостом и заводом Шпагина долгое время говорят и пермские экоактивисты.

Площадь благоустройства данной территории сегодня составляет почти 6,5 га. Сюда войдут, в том числе, новые общественные пространства, которые свяжут набережную Камы с объектами проекта «Зеленое кольцо» в долине Егошихи.

В марте стало известно, что за 42 млн 315 тыс. рублей отремонтируют мост через Егошиху на дороге Стахановкая — Ива. Информация об этом появилась на сайте госзукупок. Исполнителем работ станет единственный участник торгов — ООО «Дорспецстрой».

Согласно проекту, будет восстановлено дорожное покрытие тротуаров с двух сторон, перил и барьеров. Сроки завершения всех работ на участке — 2 июля 2025 года. Железный мост длиной 291 м не ремонтировали с 2008 года, как указывается в техническом задании.

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#Пермь#Егошиха
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