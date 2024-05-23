В Пермском крае родителям компенсируют затраты на детский отдых в палатках

Кроме этого, проектом закона вносятся изменения в части отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в целях создания равного доступа к отдыху и оздоровлению указанной категории предлагается установить механизм квотирования, который обеспечит потребность в отдыхе и оздоровлении для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Порядок выполнения квоты будет устанавливаться краевым правительством. Также в случае направления на отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в организациях должны быть созданы безопасные условия для их пребывания. Указанные изменения вступят в силу с 2025 года.