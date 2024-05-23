В Пермском крае снова начался рост цен на бензин

С 13 по 19 мая в Прикамье был зафиксирован рост цен за литр автомобильного топлива. Спустя неделю стабилизации стоимость одного литра бензина выросла до 55,48 рублей, увеличившись на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.