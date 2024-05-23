В Пермском крае снова начался рост цен на бензин

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
С 13 по 19 мая в Прикамье был зафиксирован рост цен за литр автомобильного топлива. Спустя неделю стабилизации стоимость одного литра бензина выросла до 55,48 рублей, увеличившись на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В течение недели увеличилась цена на все марки бензина: АИ-92 — с 51,01 руб. до 55,14, АИ-95 — с 55,53 руб. до 55,67 ₽, АИ-98 — 70,09 руб. до 70,24 ₽. Стоимость дизельного топлива возросла с 65,60 до 65,62 рублей.
Цены на бензин в Пермском крае по-прежнему остаются самыми высокими среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением стала лишь Ульяновская область, где бензин АИ-98 стоит 70,93 рублей за литр. Заметим, что до стабилизации на рынке топлива цены росли семь недель подряд.