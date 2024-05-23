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В Пермском крае снова начался рост цен на бензин

В Пермском крае снова начался рост цен на бензин

23 мая 2024, 10:36
Фото: ideogram.ai
Прикамье остается лидером в ПФО по ценам на бензин.

С 13 по 19 мая в Прикамье был зафиксирован рост цен за литр автомобильного топлива. Спустя неделю стабилизации стоимость одного литра бензина выросла до 55,48 рублей, увеличившись на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В течение недели увеличилась цена на все марки бензина: АИ-92 — с 51,01 руб. до 55,14, АИ-95 — с 55,53 руб. до 55,67 ₽, АИ-98 — 70,09 руб. до 70,24 ₽. Стоимость дизельного топлива возросла с 65,60 до 65,62 рублей.

Цены на бензин в Пермском крае по-прежнему остаются самыми высокими среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением стала лишь Ульяновская область, где бензин АИ-98 стоит 70,93 рублей за литр. Заметим, что до стабилизации на рынке топлива цены росли семь недель подряд.

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#Цены на бензин#Россат#Марки бензина
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