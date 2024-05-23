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В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами

В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами

23 мая 2024, 05:50
Фото: Рыбный магазин Fishop | Пермь
Магазин переехал на новое место.

Пермскую «пирамиду» на ул. Крисанова, 12б, покинул еще один арендатор —магазин морепродуктов сети FiShop. Об этом сообщила директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова. Магазин открылся на новом месте в торговом центре «Март» на ул. Петропавловская, 105а.

Ранее сообщалось, что в «пирамиде» прекратила работу харчевня «Длинный нос». Причину закрытия заведения владельцы объяснили разногласиями с арендодателем. До 2020 года здание было в частной собственности, после чего перешло на баланс муниципалитета.

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