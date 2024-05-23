В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами

Ранее сообщалось, что в «пирамиде» прекратила работу харчевня «Длинный нос». Причину закрытия заведения владельцы объяснили разногласиями с арендодателем. До 2020 года здание было в частной собственности, после чего перешло на баланс муниципалитета.