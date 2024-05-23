В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Пермскую «пирамиду» на ул. Крисанова, 12б, покинул еще один арендатор —магазин морепродуктов сети FiShop. Об этом сообщила директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова. Магазин открылся на новом месте в торговом центре «Март» на ул. Петропавловская, 105а.
Ранее сообщалось, что в «пирамиде» прекратила работу харчевня «Длинный нос». Причину закрытия заведения владельцы объяснили разногласиями с арендодателем. До 2020 года здание было в частной собственности, после чего перешло на баланс муниципалитета.