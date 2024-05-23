В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение

Заведение рассчитано на 15 круглосуточных коев. Здесь будут принимать женщин старше 60 лет и мужчин старше 63 лет. «С пациентами проводятся консультации узких специалистов — невролога, психиатра, окулиста, физиотерапевта и врача ЛФК, при необходимости приглашаются хирург, гинеколог. Кроме того, наших возрастных пациентов обязательно консультирует психиатр, который оценивает их психический и эмоциональный статус.