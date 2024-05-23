В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Полазне состоялось открытие нового гериатрического отделения. В медицинском учреждении будут оказывать специализированную помощь пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, и проводить профилактические процедуры. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края. Цель гериатрии — продление долголетия и повышение качества жизни людей пожилого возраста.
Заведение рассчитано на 15 круглосуточных коев. Здесь будут принимать женщин старше 60 лет и мужчин старше 63 лет. «С пациентами проводятся консультации узких специалистов — невролога, психиатра, окулиста, физиотерапевта и врача ЛФК, при необходимости приглашаются хирург, гинеколог. Кроме того, наших возрастных пациентов обязательно консультирует психиатр, который оценивает их психический и эмоциональный статус.
Также им назначается комплексная терапия, включающая введение препаратов внутривенно, внутримышечно. Срок лечения составляет 12-14 дней», — пояснил главный врач Полазненской районной больницы Анастасия Калашникова
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