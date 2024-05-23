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В Полазне Пермского края состоялось открытие нового гериатрического отделения

В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение

23 мая 2024, 10:16
Фото: Правительство Пермского края

В Полазне Пермского края состоялось открытие нового гериатрического отделения

Целью гериатрии является продление долголетия и качества жизни у пожилых людей.

В Полазне состоялось открытие нового гериатрического отделения. В медицинском учреждении будут оказывать специализированную помощь пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, и проводить профилактические процедуры. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края. Цель гериатрии — продление долголетия и повышение качества жизни людей пожилого возраста.

Заведение рассчитано на 15 круглосуточных коев. Здесь будут принимать женщин старше 60 лет и мужчин старше 63 лет. «С пациентами проводятся консультации узких специалистов — невролога, психиатра, окулиста, физиотерапевта и врача ЛФК, при необходимости приглашаются хирург, гинеколог. Кроме того, наших возрастных пациентов обязательно консультирует психиатр, который оценивает их психический и эмоциональный статус.

Также им назначается комплексная терапия, включающая введение препаратов внутривенно, внутримышечно. Срок лечения составляет 12-14 дней», — пояснил главный врач Полазненской районной больницы Анастасия Калашникова

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

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