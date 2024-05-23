В Прикамье растет количество предпринимателей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На «правительственном часе» руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова рассказала об эффективности поддержки субъектов МСП в регионе.
Агентство фиксирует положительную динамику показателей развития сектора МСП. Так, увеличивается количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. На начало 2024 года в Прикамье было зарегистрировано 100 тыс. субъектов МСП, что выше на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Растет и количество занятых в секторе МСП. По словам Анны Быковой, увеличение происходит преимущественно за счет самозанятых. В прошлом году в регионе такой статус получили 48 тыс. граждан.
Также ежегодно увеличиваются налоговые поступления от субъектов МСП. В 2023 году их объем составил 78,5 млрд. рублей, что на 15% больше чем в 2022 году.
В 2021 году для комплексной поддержки субъектов МСП по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была создана площадка для поддержки бизнеса «Дом предпринимателя», на базе которого работают профильные центры и организации. Так, в 2023 году в центре «Мой бизнес» было оказано более 9 тыс. видов услуг по принципу «одного окна». Поддержку получили 7,7 тыс. действующих предпринимателей и 5,5 тыс. граждан, заинтересованных в открытии своего дела.
Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, Пермский край в 2023 году занял 14-е место среди регионов РФ. В рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес Пермский край поднялся на 15 строк, заняв в 2023 году 12-е место.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Прикамья Валерий Сухих, поддержка предпринимателей имеет большое значение для будущего региона. «За последние годы в Пермском крае субъекты малого и среднего предпринимательства достигли значительных успехов и заняли достойное место в структуре региональной экономики. Они создают рабочие места, внедряют инновационные технологии и развивают новые отрасли. Задача региональной власти — создать благоприятную среду, предоставить все ресурсы и возможности для их развития. Сильный сектор МСП обеспечит устойчивое и успешное будущее для нашего региона», — подчеркнул Валерий Сухих.