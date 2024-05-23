В Прикамье растет количество предпринимателей

В 2021 году для комплексной поддержки субъектов МСП по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была создана площадка для поддержки бизнеса «Дом предпринимателя», на базе которого работают профильные центры и организации. Так, в 2023 году в центре «Мой бизнес» было оказано более 9 тыс. видов услуг по принципу «одного окна». Поддержку получили 7,7 тыс. действующих предпринимателей и 5,5 тыс. граждан, заинтересованных в открытии своего дела.