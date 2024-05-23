В Прикамье сегодня стартовал основной период ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (38,2%), на втором месте по популярности информатика (25,1%), далее следуют биология (18,5%), физика (14,9%) и химия (13,9%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,5% участников ЕГЭ, историю — 13,2%, литературу — 7,7% участников, географию — 4,6% участников. Кроме того, на экзамен по немецкому языку заявилось свыше 20 человек, на французский — семь, китайский и испанский три человека.