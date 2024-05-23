В Прикамье сегодня стартовал основной период ЕГЭ

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Сегодня, 23 мая, в Пермском крае стартовал основной период ЕГЭ. Начался он с трех предметов по выбору: география, литература и химия, напоминают в краевом минобре.
Эти дисциплины выбрали свыше 2,5 тыс. пермяков. В общей сложности в этом году ЕГЭ в Прикамье будут сдавать более 10,5 тысяч человек, из них 9,2 тысяч — выпускники этого года.
Для сдачи ЕГЭ в 2024 году будут задействованы 99 пунктов проведения экзамена, 11 из которых организованы на дому и в медицинских организациях.
Самыми массовыми экзаменами основного периода ЕГЭ-2024 традиционно станут обязательные предметы: русский язык (сдают 100% участников), профильная математика (54,1%) и базовая математика (43,9%).
Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (38,2%), на втором месте по популярности информатика (25,1%), далее следуют биология (18,5%), физика (14,9%) и химия (13,9%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,5% участников ЕГЭ, историю — 13,2%, литературу — 7,7% участников, географию — 4,6% участников. Кроме того, на экзамен по немецкому языку заявилось свыше 20 человек, на французский — семь, китайский и испанский три человека.