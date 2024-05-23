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В Санкт-Петербурге экстренно приземлился самолет Пермь — Калининград

В Санкт-Петербурге экстренно приземлился самолет Пермь — Калининград

23 мая 2024, 07:50
Фото: 1MI
Судно совершило посадку утром 23 мая.

Сегодня, утром 23 мая, пилоты самолета Пермь — Калининград совершили экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за состояния пассажирки. Об этом сообщил изданию АиФ один из пассажиров борта.

По словам очевидца, женщине стало плохо почти сразу после взлета. Экипаж самолета уточнил, есть ли среди пассажиров врач. Через некоторое время было решено прервать полет. Вышла из самолета женщина на своих ногах, после чего ей оказали первую помощь.

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#Врач#Экстренная посадка#Пассажирка#Взлет#Первая помощь
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