В Санкт-Петербурге экстренно приземлился самолет Пермь — Калининград

По словам очевидца, женщине стало плохо почти сразу после взлета. Экипаж самолета уточнил, есть ли среди пассажиров врач. Через некоторое время было решено прервать полет. Вышла из самолета женщина на своих ногах, после чего ей оказали первую помощь.