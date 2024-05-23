В состав российской делегации в ходе визита в Узбекистан вошел Дмитрий Махонин

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В состав российской делегации госвизита в Узбекистан вошел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он примет участие в официальных мероприятиях, в том числе с участием президента России Владимира Путина, сообщает портал «В курсе.ру».
Махонин будет задействован в работе сессии Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.
Ранее с рабочим визитом Пермский край посетила делегация Республики Узбекистан во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым.