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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В состав российской делегации в ходе визита в Узбекистан вошел Дмитрий Махонин

В состав российской делегации в ходе визита в Узбекистан вошел Дмитрий Махонин

23 мая 2024, 15:29
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Он примет участие в работе сессии Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

В состав российской делегации госвизита в Узбекистан вошел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он примет участие в официальных мероприятиях, в том числе с участием президента России Владимира Путина, сообщает портал «В курсе.ру».

Махонин будет задействован в работе сессии Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Ранее с рабочим визитом Пермский край посетила делегация Республики Узбекистан во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым.

#Политика#Махонин#Дмитрий махонин
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