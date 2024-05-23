Власти Прикамья прорабатывают тему запуска авиарейса Пермь-Бухара

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Заместитель председателя краевого правительства — глава регионального минпромторга Алексей Чибисов сообщил, что сейчас начинается проработка запуска авиарейса Пермь-Бухара. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Алексея Чибисова спросили о запуске прямого рейса в Узбекистан из Пермского края во время заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, состоявшегося на форуме «Дни пермского бизнеса». «Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — уточнил зампред.
По данным расписания пермского аэропорта, из Большого Савино есть прямой рейс в Узбекистан (Намаган). Его выполняет авиакомпания «Узбекские авиалинии» один раз в неделю (воскресенье).