Власти Прикамья прорабатывают тему запуска авиарейса Пермь-Бухара

Алексея Чибисова спросили о запуске прямого рейса в Узбекистан из Пермского края во время заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, состоявшегося на форуме «Дни пермского бизнеса». «Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — уточнил зампред.