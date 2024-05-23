properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Власти Прикамья прорабатывают тему запуска авиарейса Пермь-Бухара

Власти Прикамья прорабатывают тему запуска авиарейса Пермь-Бухара

23 мая 2024, 05:33
Фото: properm.ru
Об этом заявил заместитель председателя краевого правительства — глава регионального Минпромторга Алексей Чибисов.

Заместитель председателя краевого правительства — глава регионального минпромторга Алексей Чибисов сообщил, что сейчас начинается проработка запуска авиарейса Пермь-Бухара. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Алексея Чибисова спросили о запуске прямого рейса в Узбекистан из Пермского края во время заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, состоявшегося на форуме «Дни пермского бизнеса». «Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — уточнил зампред.

По данным расписания пермского аэропорта, из Большого Савино есть прямой рейс в Узбекистан (Намаган). Его выполняет авиакомпания «Узбекские авиалинии» один раз в неделю (воскресенье).

Читайте также:
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометрыОт компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублейПермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт пермь#Транспорт
Подпишитесь
Телефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?
Сегодня, 05:25
Заморозки вынудили пермских фермеров перенести весенние полевые работы
Сегодня, 03:07
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
Сегодня, 04:29
Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми
Вчера, 16:55
Пермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном
Вчера, 12:20
"