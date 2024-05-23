Власти Прикамья утвердили отчет по исполнению бюджета за 2023 год

Расходы бюджета составили 232,3 млрд рублей. Как было отмечено, это самый высокий показатель за последние три года. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что по итогам прошлого года регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов. «Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено, в том числе на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, в полном объеме были предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки», — обозначил глава региона.