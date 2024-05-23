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Во Фролах за 2,4 миллиарда рублей возведут индустриально-логистический парк

Во Фролах за 2,4 миллиарда рублей возведут индустриально-логистический парк

23 мая 2024, 06:14
Фото: 1MI
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027–2028 годы.

Около села Фролы в Пермском округе может появиться новый индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь». Инициатором проекта выступил свердловский застройщик «Синергия». Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

Компания из Екатеринбурга планирует построить в Пермском крае современный логистический комплекс общей площадью не менее 55 тыс. кв. м. Введение его в эксплуатацию может состояться в 2027–2028 годах. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей.

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту «Синергии» присвоен статус приоритетного — организации оказана поддержка в виде предоставления трёх территории площадью 36 гектаров. Также компания претендует на налоговые льготы для компаний, занимающихся развитием логистики в Пермском крае

В прошлом году по инициативе губернатора была запущена новая льгота для организаций, которые заключили инвестиционные соглашения по строительству крупных логистических центров. Эти компании освобождаются от уплаты налога в течение пяти лет.

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#Пермский край#Фролы#Синергия#Индустриально-логистический парк#Дружба. Пермь#Логистический комплекс
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