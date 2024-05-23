Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Компания «РТ Лайн», обслуживающая городские автобусные маршруты № 1, 4, 14, 32 и 67 в Перми, завершила подготовку транспортных средств к летней эксплуатации. Сезонное обслуживание проводится два раза в год — транспорт готовят к работе в зимних и летних условиях. Перечень выполняемых процедур зависит от времени года.
Максим Абрамов, директор филиала «РТ Лайн»:
— В рамках сезонного обслуживания в преддверии теплой погоды особое внимание уделяется климатической системе автобусов, в том числе кондиционерам, системам охлаждения и подготовки воздуха. Проводится мойка двигателя, АКПП и радиаторов, на которые также устанавливается специальная защита от пуха. На автобусах, работающих на метане, дополнительно производится обслуживание газобаллонного оборудования.
График проведения сезонного обслуживания транспортных средств сформирован так, чтобы ни один рейс не был сорван. По данным перевозчика, при выявлении неисправностей в рамках сезонного обслуживания оформляется заявка и проводятся соответствующие ремонтные работы.
Отметим, что сезонное обслуживание необходимо для обеспечения бесперебойной работы транспорта на маршрутах и безопасности пассажирских перевозок. На сегодняшний день все автобусы компании «РТ Лайн» готовы к работе в летних условиях. Сезонное обслуживание перед зимней эксплуатацией транспортных средств начнется осенью.