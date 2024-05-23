Все автобусы компании РТ «Лайн» готовы к работе в летних условиях

Компания «РТ Лайн», обслуживающая городские автобусные маршруты № 1, 4, 14, 32 и 67 в Перми, завершила подготовку транспортных средств к летней эксплуатации. Сезонное обслуживание проводится два раза в год — транспорт готовят к работе в зимних и летних условиях. Перечень выполняемых процедур зависит от времени года.