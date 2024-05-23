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Заморозки вынудили пермских фермеров перенести весенние полевые работы

Заморозки вынудили пермских фермеров перенести весенние полевые работы

23 мая 2024, 03:07
Фото: ideogram.ai
Из-за аномальных холодов в Прикамье гибнут многолетние растения.

Проведение весенних полевых работ в Прикамье пришлось перенести на более поздний срок из-за майских заморозков. Аномально холодная погода повредила около 1 тыс. га многолетних трав в регионе, что составило почти 0,3% от общей площади многолетних растений. Об этом сообщил РБК Пермь со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова.

Среди поврежденных растений оказались люцерна, козлятник и клевер — то, что используется в кормах для животных. Носков отметил, что основными растениеводами в Прикамье являются животноводы. «У нас основная отрасль — это молочное животноводство, и коллеги выращивают корма для корма животных. Есть небольшие повреждения по многолетним травам. Сейчас посмотрим, как будет восстанавливаться урожай. Возможно, придется использовать определенные минеральные удобрения, но здесь никаких проблем», — рассказал министр изданию.

На сегодняшний день в Пермском крае идет яровой сев. Ранее сообщалось, что май 2024 года назван самым холодным за последние 25 лет.

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#Пермь#Заморозки#Минеральные удобрения#Животноводство#Агропромышленный комплекс#Корма для животных#Полевые работы#Многолетние травы#Яровой сев#Холодная погода
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