Заморозки вынудили пермских фермеров перенести весенние полевые работы

Среди поврежденных растений оказались люцерна, козлятник и клевер — то, что используется в кормах для животных. Носков отметил, что основными растениеводами в Прикамье являются животноводы. «У нас основная отрасль — это молочное животноводство, и коллеги выращивают корма для корма животных. Есть небольшие повреждения по многолетним травам. Сейчас посмотрим, как будет восстанавливаться урожай. Возможно, придется использовать определенные минеральные удобрения, но здесь никаких проблем», — рассказал министр изданию.