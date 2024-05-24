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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:43

Актриса Лариса Гузеева рассказала о чувстве стеснения за свою бедность в юности

Актриса Лариса Гузеева рассказала, что стеснялась бедности в юности

24 мая 2024, 12:39
Фото: Telegram-канал Ларисы Гузеевой

Актриса Лариса Гузеева рассказала о чувстве стеснения за свою бедность в юности

Артистка дала откровенное интервью.

Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева сообщила, что стыдилась своей бедности в молодости, особенно, когда ее окружали дети богатых родителей. Об этом она заявила после того, как отметила свой юбилей — 65 лет, пишет 56orb.ru.

Лариса Гузеева откровенно рассказала, что была стеснительным и робким ребенком. Однако она имела хороший вкус в одежде. Именинница сообщила об этом в ходе эксклюзивного интервью в проекте «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Актриса театра и кино, ведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. В 1984 году она окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, сейчас это Российский государственный институт сценических искусств. После учебы Лариса Гузеева попала по распределению в Оренбургский областной драматический театр, но не стала там работать из-за начавшейся карьеры в кино. Сейчас она известна еще и как ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале.

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#Общество#Культура#Кино
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