Актриса Лариса Гузеева рассказала, что стеснялась бедности в юности

Актриса театра и кино, ведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. В 1984 году она окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, сейчас это Российский государственный институт сценических искусств. После учебы Лариса Гузеева попала по распределению в Оренбургский областной драматический театр, но не стала там работать из-за начавшейся карьеры в кино. Сейчас она известна еще и как ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале.