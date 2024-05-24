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Александр Бастрыкин вновь требует доклад о судьбе дольщиков пермского ЖК «Столичный»

Александр Бастрыкин вновь требует доклад о судьбе дольщиков пермского ЖК «Столичный»

24 мая 2024, 11:46
Фото: официальный сайт Фонда развития территорий
В феврале он уже ждал от руководства прикамского СУ СКР доклада по этой теме.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Перми. Речь идет о ЖК «Столичный» (проспект Декабристов, 97), сообщает пресс-служба Следкома.

В Информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Столичный» Перми. Возведение многоквартирного дома в 2011 году начало ООО «Солдес строй», которое в 2014 году признано банкротом. В связи с этим в 2020 году принято решение о достройке здания компанией ООО «СФ „Основание“. До настоящего времени жилые помещения собственникам не переданы, строительная техника и материалы с территории объекта в январе текущего года вывезены. При этом утверждение компенсационных сумм, подлежащих выплате дольщикам, затягивается, отмечают в ведомстве.

Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.

Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Заметим, что в феврале этого года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этой теме у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина. Он должен был предоставить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав пермяков. Также по завершении расследования следователи обязаны отчитаться перед главой СК России о его результатах. Было ли исполнено поручение — неизвестно.

Строительство 22-этажного ЖК «Столичный» началось еще в 2010 году компанией ООО «Солдес строй». В 2014 году она была признана банкротом, поэтому в 2020 году достраивать здание взялось ООО «СФ „Основание“». Однако жилые помещения до сих пор не переданы более 140 дольщикам, хотя строительная техника и материалы вывезены с территории дома в январе текущего года. По условиям контракта, стройка должна была завершиться еще до февраля. Пермяки обращались в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций, однако это не принесло результатов.

#Общество#Пермь#Строительство#Су скр#Александр Бастрыкин
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