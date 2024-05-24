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Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края

Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края

24 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
В отношении мужчины была введена процедура реализации имущества.

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов признан несостоятельным. В отношении него введена процедура реализации имущества. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на решение краевого арбитражного суда. Текст постановления пока не опубликован.

Напомним, что в отношении Арзуманова была введена процедура реструктуризации долгов на основании заявления депутата и бывшего президента ФК «Амкар» Геннадия Шилова, который предоставил экс-депутату краевого заксобрания займ на сумму в 340 млн рублей.

Михаил Арзуманов является внуком бывшего губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания с 2016 по 2021 годы по партийному списку «Единой России».

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