Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов признан несостоятельным. В отношении него введена процедура реализации имущества. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на решение краевого арбитражного суда. Текст постановления пока не опубликован.