Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:39
Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов признан несостоятельным. В отношении него введена процедура реализации имущества. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на решение краевого арбитражного суда. Текст постановления пока не опубликован.
Напомним, что в отношении Арзуманова была введена процедура реструктуризации долгов на основании заявления депутата и бывшего президента ФК «Амкар» Геннадия Шилова, который предоставил экс-депутату краевого заксобрания займ на сумму в 340 млн рублей.
Михаил Арзуманов является внуком бывшего губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания с 2016 по 2021 годы по партийному списку «Единой России».