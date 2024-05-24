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Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ удостоен награды „Почетный химик“

Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ удостоен награды „Почетный химик“

24 мая 2024, 07:10
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Под управлением руководителя был увеличен объем выпуска продукции.

Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ Андрей Семенюк удостоен знака „Почетный химик“. Федеральная награда вручается за большой вклад в химическую промышленность.

Под его руководством в «Азоте» была проведена масштабная работа по модернизации производства, которая позволила снизить энергоемкость и увеличить объем выпуска продукции. Кроме того, была внедрена система MES (Manufacturing Execution System, система управления производством) для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции, в минимальные сроки был реализован проект производства NPK-комплекса в цехе нитрит-нитратных солей.

В 2023 году продукция цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» вошла в «100 лучших товаров России». Кроме того, предприятие выиграло в VI конкурсе наставничества среди предприятий России в номинации «Лучшая система наставничества среди предприятий России — Большой Кубок Никиты Изотова». В 2024 году «Азот» вошел в список «100 лучших предприятий и организаций России — 2024» и получил почетный диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие химической промышленности».

Предприятие на регулярной основе осуществляет поддержку молодых специалистов, а также оказывает помощь ветеранам. Для сотрудников и их семей проводятся спортивные и оздоровительные мероприятия. Традиционно поддерживается культурно-спортивный центр «Азот», который объединяет Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу.

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