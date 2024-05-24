Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ удостоен награды „Почетный химик“

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ Андрей Семенюк удостоен знака „Почетный химик“. Федеральная награда вручается за большой вклад в химическую промышленность.
Под его руководством в «Азоте» была проведена масштабная работа по модернизации производства, которая позволила снизить энергоемкость и увеличить объем выпуска продукции. Кроме того, была внедрена система MES (Manufacturing Execution System, система управления производством) для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции, в минимальные сроки был реализован проект производства NPK-комплекса в цехе нитрит-нитратных солей.
В 2023 году продукция цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» вошла в «100 лучших товаров России». Кроме того, предприятие выиграло в VI конкурсе наставничества среди предприятий России в номинации «Лучшая система наставничества среди предприятий России — Большой Кубок Никиты Изотова». В 2024 году «Азот» вошел в список «100 лучших предприятий и организаций России — 2024» и получил почетный диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие химической промышленности».
Предприятие на регулярной основе осуществляет поддержку молодых специалистов, а также оказывает помощь ветеранам. Для сотрудников и их семей проводятся спортивные и оздоровительные мероприятия. Традиционно поддерживается культурно-спортивный центр «Азот», который объединяет Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу.