Директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ удостоен награды „Почетный химик“

Под его руководством в «Азоте» была проведена масштабная работа по модернизации производства, которая позволила снизить энергоемкость и увеличить объем выпуска продукции. Кроме того, была внедрена система MES (Manufacturing Execution System, система управления производством) для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции, в минимальные сроки был реализован проект производства NPK-комплекса в цехе нитрит-нитратных солей.