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Две пермячки отсудили за повреждённые машины 800 тысяч рублей

Две пермячки отсудили за повреждённые машины 800 тысяч рублей

24 мая 2024, 08:37
Фото: 1MI
Изначально пострадавшие требовали от собственников здания, с которого упал снег, вдвое большую сумму.

Две жительницы Перми получили от муниципального предприятия материальный ущерб за порчу их автомобилей. Подробности сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Машины пострадали от схода снега с крыши ремонтно-механического цеха в одном из дворов по ул. Елькина в Перми. У автомобилей были зафиксированы множественные механические повреждения. Двухэтажное строение, с которого упал снежный наст, находилось в пользовании двух собственников. Первый этаж на праве хозяйственного ведения был выделен городской администрацией ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», а собственником второго этажа являлось физическое лицо. К ним в солидарном порядке и был предъявлен иск о возмещении материально ущерба.

Опираясь на заключение экспертов, суд первой инстанции постановил выплатить истицам в общей сложности порядка 1 млн. 600 тыс. рублей. Данная сумма не устроила представителей ПМУП, и те опротестовали данное решение в краевом суде. При повторном разбирательстве был учтен физический износ транспортных средств, и присужденные ранее суммы снизили до 379 тыс. рублей и 421 тыс. рублей соответственно.

Исполнительные листы были предъявлены в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми. Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя выплаты денежных средств было возложено на юридическое лицо. Однако, в положенное время ПМУП деньги не выплатил. Тогда в отношении неплательщика было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от каждой из присужденных сумм. Эта мера убедила руководство унитарного предприятия рассчитаться с владелицами авто.

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#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Пермь#Автомобили#Судебные приставы
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