Две пермячки отсудили за повреждённые машины 800 тысяч рублей

Машины пострадали от схода снега с крыши ремонтно-механического цеха в одном из дворов по ул. Елькина в Перми. У автомобилей были зафиксированы множественные механические повреждения. Двухэтажное строение, с которого упал снежный наст, находилось в пользовании двух собственников. Первый этаж на праве хозяйственного ведения был выделен городской администрацией ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», а собственником второго этажа являлось физическое лицо. К ним в солидарном порядке и был предъявлен иск о возмещении материально ущерба.