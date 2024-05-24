Эксперты рассказали, будет ли в России объявлена новая волна мобилизации

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
После назначения на должность министра обороны России Андрея Белоусова россияне снова начали обсуждать возможность возобновления призыва по частичной мобилизации. Поводом послужили его слова о невозможности строительства мобилизационной экономики без «мобилизации» общества.
Частичная мобилизация по указу президента РФ Владимира Путина была объявлена 21 сентября 2022 года. Сергей Шойгу, бывший тогда министром обороны страны, говорил, что для прохождения военной подготовки было призвано 300 тыс. человек.
Завершилась мобилизация в конце октября того же года, но отдельного указа об ее окончании не было. Затем периодически ходили слухи о новой волне мобилизации, однако они ничем не подтверждались.
На пленарном заседании Совета Федерации Андрей Белоусов заявил, что при формировании армии появляются определенные сложности, но речи о мобилизации не идет. Для того, чтобы пополнить состав Вооруженных Сил РФ, власти организуют плановые мероприятия, например, набор служащих по контракту. Никаких радикальных мер не планируется, сказал Белоусов.
Министр также добавил, что главной целью СВО является победа с минимальными потерями среди личного состава.
Периодически в анонимных Telegram-каналах появляются сообщения о начале призывной кампании для мобилизационных сборов. Однако это фейк — есть только военные сборы. В частности, такие сообщения распространял Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». После этого в Telegram-канале «Борьба с фейками» появилось опровержение. «Налицо очередная небрежная попытка „ВЧК-ОГПУ“ посеять панику в российском обществе. Однако для переживаний нет причин. Указанные мероприятия никак не связаны с мобилизацией и проводятся в России каждый год».
Мобилизационные сборы действительно проходят, но в соответствии с указом президента РФ. Это плановые мероприятия, в которых участвуют россияне, находящиеся в запасе. Они проходят в начале или конце учебного периода — летний период начинается 1 июня, завершается 30 сентября, а зимний длится с 1 декабря по 31 марта, пишет 56orb.ru. О проведении сборов сообщается после указа президента.
В зоне проведения СВО находятся более 600 тыс. военнослужащих, заявлял президент России Владимир Путин в январе. Он подчеркивал, что новой волны мобилизации не будет и говорил, что ежедневно по всей стране контракты на военную службу заключают 1,5 тыс. россиян.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев также говорил, что Генштаб России и Минобороны полностью справляются с задачей по поддержанию численности Вооруженных Сил в зоне СВО. В феврале заявлял о желании военнослужащих отправиться в зону СВО и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. На тот момент, по его словам, на военную службу было призвано свыше 53 тыс. человек.
Некоторые деятели полагают, что нужно провести новую мобилизацию. По мнению писателя Захара Прилепина, новая мобилизация является единственной возможностью отправить на ротацию тех военнослужащих, которые почти два года находятся в зоне СВО и не ходили в отпуск.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев говорит, что полная мобилизация может быть объявлена, если будет введено военное положение. На период всеобщей мобилизации отсрочки от службы в армии не будут предоставляться — под нее подпадут мигранты с российским гражданством и отцы троих детей.