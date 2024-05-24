Эксперты рассказали, будет ли в России объявлена новая волна мобилизации

Периодически в анонимных Telegram-каналах появляются сообщения о начале призывной кампании для мобилизационных сборов. Однако это фейк — есть только военные сборы. В частности, такие сообщения распространял Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». После этого в Telegram-канале «Борьба с фейками» появилось опровержение. «Налицо очередная небрежная попытка „ВЧК-ОГПУ“ посеять панику в российском обществе. Однако для переживаний нет причин. Указанные мероприятия никак не связаны с мобилизацией и проводятся в России каждый год».