Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском крае

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В эти выходные, 25 и 26 мая, в Пермском крае прогнозируются температурные контрасты. Суббота начнется с +10°, затем днем быстро потеплеет до +21…+26°. В воскресенье регион окажется во власти арктического вторжения и днем будет не выше +12° на большей части территории Прикамья.
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» говорят что в субботу в крае ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+9°, на востоке до -1°, днем +21…+26°, на севере +16…+21°. Ветер западный 5-10 м/с с порывами до 20 м/с. В Перми небольшой дождь, ночью +5…+7°, днем +23…+25°, ветер западный 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.
В воскресенье будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в северной части региона небольшой дождь и мокрый снег. В Пермском крае температура воздуха ночью +7…+12°, на севере +1…+6°, днем +5…+10°, на юге до +15°. В Перми прогнозируется умеренный дождь, и ночью, и днем температура воздуха +9…+11°. И в регионе, и в его столице ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с.