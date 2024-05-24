Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском крае

В воскресенье будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в северной части региона небольшой дождь и мокрый снег. В Пермском крае температура воздуха ночью +7…+12°, на севере +1…+6°, днем +5…+10°, на юге до +15°. В Перми прогнозируется умеренный дождь, и ночью, и днем температура воздуха +9…+11°. И в регионе, и в его столице ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с.