Маршрут для лучших пермских рассветов: вдоль Камы с #Кудабежать

Желтое здание с белыми колоннами было построено в 1940 году в стилистике «сталинского ампира». Когда-то это был один из ключевых узлов пассажирского судоходства в СССР. Вокзал расположен на нижней террасе берега реки, напротив станции Пермь I — еще одного архитектурного памятника. Теперь в этом здании находится исторический парк «Россия — моя история». Есть время? Загляните — не пожалеете.