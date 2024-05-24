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Published Сегодня, 07:05

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Маршрут для лучших пермских рассветов: вдоль Камы с #Кудабежать

Маршрут для лучших пермских рассветов: вдоль Камы с #Кудабежать

24 мая 2024, 07:05
Фото: 1MI
Маршрут для лучших пермских рассветов: вдоль Камы с #Кудабежать
Бежим по Перми вдоль реки? Начнем с городского парка отдыха «Порт Камы».

Это двухъярусный парк. Много зелени, благоустроенный ландшафт, пешеходные дорожки, игровые площадки и, конечно, смотровые. Виды на реку открываются волшебные. А уж какие тут закаты и рассветы! Наслаждаемся красотами природы и двигаемся прямо вдоль воды к Речному вокзалу.

Фото: 1MI

Желтое здание с белыми колоннами было построено в 1940 году в стилистике «сталинского ампира». Когда-то это был один из ключевых узлов пассажирского судоходства в СССР. Вокзал расположен на нижней террасе берега реки, напротив станции Пермь I — еще одного архитектурного памятника. Теперь в этом здании находится исторический парк «Россия — моя история». Есть время? Загляните — не пожалеете.

Фото: 1MI

А мы бежим по прямой, вдоль Камы к мосту Дружбы. Это арт-объект такой. Находится он на городской эспланаде. Кованый железный мостик, посвящен десятилетию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга. На сторонах импровизированного моста изображены достопримечательности двух городов-побратимов.

Фото: 1MI

Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться рассветом, потому стартовать лучше спозаранку. Лучшее время с 05:00 до 09:00. И возьмите заряженный телефон — обязательно захочется сфотографироваться!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3 км
  • Время: 36 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется часто останавливаться, чтоб сфотографировать прекрасные виды
#Видео#Пермь#Внутренний туризм#Город#Достопримечательности
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