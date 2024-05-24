Маршрут для лучших пермских рассветов: вдоль Камы с #Кудабежать

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Это двухъярусный парк. Много зелени, благоустроенный ландшафт, пешеходные дорожки, игровые площадки и, конечно, смотровые. Виды на реку открываются волшебные. А уж какие тут закаты и рассветы! Наслаждаемся красотами природы и двигаемся прямо вдоль воды к Речному вокзалу.
Желтое здание с белыми колоннами было построено в 1940 году в стилистике «сталинского ампира». Когда-то это был один из ключевых узлов пассажирского судоходства в СССР. Вокзал расположен на нижней террасе берега реки, напротив станции Пермь I — еще одного архитектурного памятника. Теперь в этом здании находится исторический парк «Россия — моя история». Есть время? Загляните — не пожалеете.
А мы бежим по прямой, вдоль Камы к мосту Дружбы. Это арт-объект такой. Находится он на городской эспланаде. Кованый железный мостик, посвящен десятилетию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга. На сторонах импровизированного моста изображены достопримечательности двух городов-побратимов.
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться рассветом, потому стартовать лучше спозаранку. Лучшее время с 05:00 до 09:00. И возьмите заряженный телефон — обязательно захочется сфотографироваться!