Менеджер строительной компании из Губахи требовал откат в 250 тысяч рублей

Судом мужчина признан виновным по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп с использованием служебного положения, совершенный в крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления строительного контроля на 1 один год.