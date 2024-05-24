Менеджер строительной компании из Губахи требовал откат в 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Губахинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одной из коммерческих организаций города. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, сообщают в прокуратуре Прикамья.
Виновный, возглавлял отдел организации и, обладая соответствующими полномочиями, требовал от субподрядчика передать ему 250 тыс. рублей. Деньги предназначались за проверку надлежащего выполнения подрядных работ и принятие соответствующей исполнительной документации по ним.
В феврале 2023 года при получении коммерческого подкупа мужчина был задержан сотрудниками полиции.
Судом мужчина признан виновным по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп с использованием служебного положения, совершенный в крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления строительного контроля на 1 один год.
Приговор в законную силу не вступил.