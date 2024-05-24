Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
В Перми скончалась молодая учительница из школы № 82. Информация об этом появилась в соцсетях. По данным телеграм-канала «Пермское чтиво», педагог умерла во время урока на глазах учеников от остановки сердца. Спустя время пост был удален администраторами.
Частично информация оказалась ложной. В городском департаменте образования изданию 59.RU сообщили, что учительница умерла в своем доме от заболевания легких. Это также подтвердила директор школы Ольга Тетерина.