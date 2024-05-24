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Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких

Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких

24 мая 2024, 02:54
Фото: 1MI
Педагог умерла у себя дома.

В Перми скончалась молодая учительница из школы № 82. Информация об этом появилась в соцсетях. По данным телеграм-канала «Пермское чтиво», педагог умерла во время урока на глазах учеников от остановки сердца. Спустя время пост был удален администраторами.

Частично информация оказалась ложной. В городском департаменте образования изданию 59.RU сообщили, что учительница умерла в своем доме от заболевания легких. Это также подтвердила директор школы Ольга Тетерина.

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#Пермь#Смерть#Учительница#Школа №82#Легкие
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