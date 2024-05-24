«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы

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В Перми вырубили сквер по адресу ул. Гайдара, 12б, где строится спортивный комплекс. Подрядчик уже снес 89 деревьев и добрался до деревьев, которые обещал не трогать, — до красивых, здоровых лип.
На встрече с жителями инициаторы строительства спорткомплекса, ООО «Звезда-2013», ведущее этот концессионный проект, обещали, что сохранят хотя бы пять деревьев (при этом срубят 86). А буквально на днях, по словам экологов, строители «цинично нарушили все договоренности».
«Они обещали сохранить пять деревьев: две липы, одну лиственницу, две ивы, стоящие в аллее в ряд с остальными. Ивы в относительном порядке. Лиственница повреждена, но если они не будут ее трогать, то выживет. А две липы уже практически мертвы. Они были полностью здоровы в начале стройки. Им обломали ветки, обрезали корни. Весь остальной участок сквера, который им достался, — вырубили дотла. Одна лиственница осталась, но и ее планируют снести», — рассказала эколог Надежда Баглей.
Экозащитники и волонтеры с огромным трудом весь год оберегали липы на стройплощадке. Приносили им щепу, на своих машинах привозили листовой опад, чтобы укрыть корни на зиму.
«Как можно было вот так взять и оборвать корни этих красивых лип?! На эти фото больно смотреть! Впору делать пометки: „Внимание, жестокие снимки“. Знаете, я как многодетная мать не рискнула бы отдать своих детей в спортцентр, где руководители не имеют ни малейшей эмпатии к живому», — рассержена Надежда Баглей.
Возмущены и местные жители — в социальных сетях они оставили десятки гневных комментариев, требуют призвать строителей к ответственности, требуют наказать ответственных лиц во власти.
По словам Надежды Баглей, строители спортцентра объясняют свои действия ошибками в проекте. «Но ведь в таких случаях необходимо исправлять проект, а не жестоко травмировать деревья, которые решено сохранить на участке. Мы категорически настаиваем на корректировке проекта при консультации с дендрологами и принятии срочных мер по реабилитации поврежденных лип!» — поясняет эколог.
Стоит отметить, что существует Стратегия развития долины Уинки как значимой части водно-зеленого каркаса Перми, она оформлена в виде большого документа типа мастер-план. Визуально она уже много лет представлена на стенде Сада соловьев у центрального входа. Важная часть каркаса — восстановление зеленого коридора между ивовым сквером и Садом соловьев. Это тонкое место каркаса, которое стало еще тоньше после постройки спортцентра в Ивовом сквере.
Сейчас, когда застройщик «Звезда-2013» нанес липам повреждения, несовместимые с жизнью, экологи требуют от него компенсирующих посадок — зеленый коридор до Сада соловьев. Он идет по участкам бизнес-центра и «Новорынка», и от них уже были получены положительные отзывы о создании по их участкам озелененной пешеходной аллеи в Сад соловьев.
«Надеемся, что такие умелые переговорщики, которые сумели получить разрешение на застройку сквера, найдут возможности компенсировать урон и восстановить этот зеленый коридор», — говорит Надежда Баглей.
А как было получено разрешение на застройку сквера?
Properm.ru не раз писал про сквер, о том, как участок недобросовестным и не совсем законным путем достался сначала одним собственникам, потом другим.
Земельный участок по ул. Аркадия Гайдара, 12б фирма «Проспект» получила в аренду в 2006 году, сроком на три года. Фирма связана с бизнес-структурами, имеющими отношение к Алексею Луканину, бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края, одному из основателей ряда скандально известных управляющих компаний. Директором по развитию компании был Андрей Головин, будущий руководитель «Бюро городских проектов» (БГП), идеолог разработки Мастер-плана Перми. В отношении Головина было возбуждено несколько уголовных дел, которые были прекращены по нереабилитирующим основаниям. В уникальном Ивовом сквере появились автостоянка и горы мусора. Несколько здоровых деревьев были уничтожены. Участок «Проспекта» «захватил» часть ивовой аллеи примерно на шесть деревьев, плюс огромные липы и ряд боярышника.
В 2011 году на участке появился «объект незавершенного строительства». По данным Ординского БТИ, застройщик успел воткнуть в землю железобетонные сваи под здание будущего торгового центра. В 2014 году на основании распоряжения начальника департамента земельных отношений между департаментом и ООО «Проспект» заключен договор аренды земельного участка под строительство торгового центра.
В 2016 году правозащитник Денис Галицкий и неравнодушные жители микрорайона пошли посмотреть на сваи, «объект незавершенного строительства». Одну из свай выкопали за три минуты. Прокуратура Перми провела проверку по фактам, изложенным в публикации Properm.ru. Ведомство подтвердило изложенные в статье факты, а также сообщило, что администрация города через суд расторгла договор с подрядчиком. Но спокойно жить скверу не дали.
В 2023 году Управление градостроительной деятельности минимущества Пермского края выдало разрешение на проведение работ по возведению крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе Перми.
Исполнительный директор ООО «Звезда-2013» Вадим Лесников клялся, что сквер, находящийся рядом со стройплощадкой, не будет затронут или поврежден. «Если возникнет угроза повреждения деревьев, их стволы заблаговременно будут закрыты щитами. Более того, в наших планах взять данную аллею на содержание либо произвести ее улучшение по согласованию с администрацией Мотовилихинского района», — говорил Лесников.
«Проект ООО „Звезда-2013“ для нас важен, так как в этой части Мотовилихинского района Перми сейчас нет ни одного крытого спортивного объекта», — говорила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Чиновники и бизнесмены говорили, а рабочие в это время уничтожали деревья — плакучим ивам сорта Памяти Бажова на ул. Гайдара обрезали их «плакучую красоту»: оголили стволы, ослабив деревья. Также обрезали яблони. В прикорневое пространство свалили мусор и разнообразное оборудование, снесли ограждение. Экологи и волонтеры потом убирали этот мусор, засыпали мульчей прикорневое пространство.
Общественный деятель Надежда Агишева прокомментировала ситуацию: «Я сама была участником переговоров с минспорта, когда чиновники клялись, что сохранят эти деревья. И другие чиновники из Министерства природных ресурсов обещали не допустить вреда. А сейчас оказалось, что по проекту сразу предполагали их снос, и стояли они на стройплощадке исключительно для создания видимости сбережения озеленения. А потом взяли и грубо обрезали липам корни. Кстати, без всякого разрешения на снос…. Всё это по одной причине — деревья не воспринимаются как ценность».
Еще раз повторим: чтобы оставшиеся деревья удержали зеленый каркас и стали базой для будущего озеленения, надо сохранить эти деревья, пока идет строительство.
В краевом министерстве спорта журналисту Properm.ru сообщили: «К сожалению, сохранение двух деревьев рядом с построенным спортобъектом невозможно. Оградительные конструкции лип попадают на пожарный выезд, это недопустимо — в случае пожара техника не сможет проехать. Без ограждения нахождение деревьев на площадке тоже не представляется возможным, поскольку уровень асфальта на территории ниже, чем корневище растений. Таким образом, липы становятся источником опасности для людей»
Инвесторы обратились в муниципальные и краевые органы власти с предложением увеличить объем компенсационной высадки, включая крупномеры.