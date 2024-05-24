«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы

Общественный деятель Надежда Агишева прокомментировала ситуацию: «Я сама была участником переговоров с минспорта, когда чиновники клялись, что сохранят эти деревья. И другие чиновники из Министерства природных ресурсов обещали не допустить вреда. А сейчас оказалось, что по проекту сразу предполагали их снос, и стояли они на стройплощадке исключительно для создания видимости сбережения озеленения. А потом взяли и грубо обрезали липам корни. Кстати, без всякого разрешения на снос…. Всё это по одной причине — деревья не воспринимаются как ценность».