На Россию обрушился новый штамм коронавируса — FLiRT. Стоит ли его бояться

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
После майских праздников на слуху у россиян оказался новый штамм коронавируса — FLiRT. По данным Роспотребнадзора на 22 мая текущего года, сейчас выявлено 178 случаев новых вариантов коронавируса. Однако все они не более опасны, чем иные разновидности вируса, говорят в пресс-службе федерального ведомства.
Основные симптомы штамма FLiRT похожи на «омикрон» — это озноб, боль в горле, кашель, головная боль, боль в мышцах, слабость, потеря вкуса и/или обоняния. Специалисты рекомендуют для профилактики коронавируса чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также стараться на контактировать с людьми с признаками заболевания. Не занимайтесь самолечением, а сразу идите к врачу, чтобы избежать негативных последствий вируса.
Мониторинг заболеваемости ведется в постоянном режиме. По статистике, преобладающим и в России, и во всем мире остается геновариант «омикрон».
Препарат от коронавируса «МИР 19» имеет эффективность против новых разновидностей коронавируса FLiRT, заявили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, «МИР 19» достаточно эффективен в отношении «омикрона», чьими субвариантами и являются штаммы FLiRT. Вакцина помогает не заразиться и предшествующими вариантами COVID-19, так как ее мишенью будет неизменный участок генома вируса.
По словам инфекциониста Сергея Вознесенского, причиной всплеска нового штамма коронавируса может быть его мутация. Когда вирус меняется, то эффективность вакцин и иммунитета у населения снижается. Но, несмотря на рост числа зараженных, данных о более тяжелом течении болезни нет, пишет ferra.ru.
Вирусолог Алексей Аграновский говорит, что при анализе ситуации с коронавирусом важно сосредоточиться не на количестве положительных ПЦР-тестов, а на данных о числе госпитализаций и смертности населения. Эта информация поможет сделать выводы о влиянии COVID-19 на здоровье россиян.
Врач общей практики Денис Прокофьев в разговоре с изданием «Царьград» отметил, что говорить об опасности инфекции можно, если отмечена высокая смертность или большое количество заражений. Сейчас подобной официальной статистики по штамму FLiRT нет, поэтому нельзя говорить, что он приведет к повышенной летальности. А оценить риски для пациентов можно лишь в случае дальнейшего роста заболеваемости.
Ранее ученые медицинской школы при Университете Миссури выяснили, что вирус, вызывающий коронавирус, способен разрушить защитный барьер сетчатки и ухудшить зрение, пишет gazeta.ru. Продолжительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в организме человека может привести к микроаневризме внутренней оболочки глаз и другим последствиям.