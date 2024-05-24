На Россию обрушился новый штамм коронавируса — FLiRT. Стоит ли его бояться

Врач общей практики Денис Прокофьев в разговоре с изданием «Царьград» отметил, что говорить об опасности инфекции можно, если отмечена высокая смертность или большое количество заражений. Сейчас подобной официальной статистики по штамму FLiRT нет, поэтому нельзя говорить, что он приведет к повышенной летальности. А оценить риски для пациентов можно лишь в случае дальнейшего роста заболеваемости.