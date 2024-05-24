На Заводе Шпагина могут открыть павильон для съемки фильмов

По словам главы краевого Минкульта, сейчас решается вопрос о развитии арендного парка. Павильонные съемки являются зоной роста для региона. Одним из вариантов для размещения съемочного павильона является Завод Шпагина. «Но мы не хотим специализировать киносъемочный процесс, поэтому изучаем требования, можем ли мы в должной мере их обеспечить. Если да, то учтем их при проектировании ремонтных работ в цехах Завода Шпагина», — сообщила Алла Платонова.