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Минкульт Пермского края: на Заводе Шпагина может появиться съемочный павильон

На Заводе Шпагина могут открыть павильон для съемки фильмов

24 мая 2024, 06:27
Фото: properm.ru

Минкульт Пермского края: на Заводе Шпагина может появиться съемочный павильон

Сейчас в кластере проводятся разные фестивали, в частности, Efest и Redfest.

На территории социокультурного пространства Завод Шпагина может появиться съемочный кинопавильон площадью 1 тыс. кв. м. Сейчас в регионе съемочных павильонов нет, рассказала изданию «РБК Пермь» министр культуры Прикамья Алла Платонова.

По словам главы краевого Минкульта, сейчас решается вопрос о развитии арендного парка. Павильонные съемки являются зоной роста для региона. Одним из вариантов для размещения съемочного павильона является Завод Шпагина. «Но мы не хотим специализировать киносъемочный процесс, поэтому изучаем требования, можем ли мы в должной мере их обеспечить. Если да, то учтем их при проектировании ремонтных работ в цехах Завода Шпагина», — сообщила Алла Платонова.

Известно, что министерство культуры Прикамья рассматривает и иные варианты локаций. Сейчас задачей Минкульта является развитие киноиндустрии как отрасли экономики в регионе.

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#Общество#Пермь#Завод шпагина#Культура#Кино#Минкульт#Фильмы
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