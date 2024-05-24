Назначен новый главный тренер ХК «Молот»

Панову 53 года. Он воспитанник омского хоккея. Играл в омском «Авангарде», за другие клубы. Карьеру игрока завершил в 2009 году. В высшем дивизионе сыграл 784 игры. За сборную России по хоккею провёл 13 матчей, отдал 2 передачи.