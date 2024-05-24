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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Назначен новый главный тренер ХК «Молот»

Назначен новый главный тренер ХК «Молот»

24 мая 2024, 09:32
Фото: ХК «Салават Юлаев»
В минувшем сезоне Юрий Панов был наставником защитников ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Главным тренером ХК «Молот» назначен Юрий Панов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне специалист работал на должности тренера защитников еще в одном клубе ВХЛ — «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Ранее в качестве главного тренера Юрий Панов возглавлял клубы молодежной хоккейной лиги: «Омские ястребы», «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги». Работал на разных позициях в командах ВХЛ: «Сарыарка», «Динамо МО» (Красногорск), «Горняк-УГМК».

Панову 53 года. Он воспитанник омского хоккея. Играл в омском «Авангарде», за другие клубы. Карьеру игрока завершил в 2009 году. В высшем дивизионе сыграл 784 игры. За сборную России по хоккею провёл 13 матчей, отдал 2 передачи.

Напомним, в этом сезоне ХК «Молот» возглавлял Павел Зубов.

#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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