Назначен новый главный тренер ХК «Молот»

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Главным тренером ХК «Молот» назначен Юрий Панов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне специалист работал на должности тренера защитников еще в одном клубе ВХЛ — «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Ранее в качестве главного тренера Юрий Панов возглавлял клубы молодежной хоккейной лиги: «Омские ястребы», «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги». Работал на разных позициях в командах ВХЛ: «Сарыарка», «Динамо МО» (Красногорск), «Горняк-УГМК».
Панову 53 года. Он воспитанник омского хоккея. Играл в омском «Авангарде», за другие клубы. Карьеру игрока завершил в 2009 году. В высшем дивизионе сыграл 784 игры. За сборную России по хоккею провёл 13 матчей, отдал 2 передачи.
Напомним, в этом сезоне ХК «Молот» возглавлял Павел Зубов.