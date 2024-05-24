«Не придал значения». Замначальника пресс-службы Гордумы признал конфликт интересов

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Updated Сегодня, 04:11
В Ленинском районном суде судья Ольга Будилова продолжила рассмотрение гражданского иска прокурора Перми к аппарату гордумы об увольнении бывшего замначальника пресс-службы Константина Шестакова в связи с выявленным конфликтом интересов. Надзорное ведомство утверждает, что экс-чиновник имел личную заинтересованность в заключении госконтрактов с аффилированным его близкому человеку ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ). На этом основании ведомство требует уволить бывшего чиновника с формулировкой «с утратой доверия». И внести в соответствующий реестр.
На первом заседании в апреле суд обязал прокуратуру предоставить дату первого контракта, заключенного за подписью Шестакова с нарушением конфликта интересов, а также назвать точное количество заключенных контрактов и представить документы проверки деятельности Шестакова ответчику.
Представитель думы Екатерина Романова сообщила суду, что прокуратура так и не представила до второго заседания 235 страниц приложений к исковым требованиям. На что судья Будилова указала представителю прокуратуры Перми Алексею Неустроеву, что она не понимает, на каком основании истец не выполнил протокольное решение суда о предоставлении информации ответчику. Позднее она указала и представителям думы на затягивание процесса: ответчики имел возможность ознакомиться с материалами дела, если даже их в короткий срок не представила прокуратура.
Прокурор Неустроев в начале заседания ходатайствовал об уточнении требований для рассмотрения в суде. Он указал, что ведомство в иске ссылается на 12 закупок за 2022–2024 годы и контрактов, которые содержат информацию о заинтересованности Шестакова в получении контрактов директором ЦДИ Светланой Мазановой, с которой у него сложились близкие отношения. Будучи контрактным управляющим в управлении общественных отношений думы, он планировал бюджеты для заключения договоров со СМИ, организовывал госзакупки и подписывал контракты и акты исполнения работ по ним. Двенадцать договоров на информирование о работе думы были подписаны с уже упомянутым «Центром деловой информации».
Уточненные требования прокуратуры состоят в том, что в случае выявления ситуаций конфликта интересов по закону муниципальный служащий подлежит увольнению. Однако в данном случае, получив материалы прокурорской проверки 22 февраля 2024 года, руководство Пермской гордумы отстранило Шестакова от исполнения обязанностей, но в дальнейшем позволило уволиться ему по собственному желанию, что незаконно.
Прокуратура ссылается на то, что акт прокурорской проверки в отношении Шестакова не был думой отменен и не был также и оспорен. А, следовательно, поэтому он должен быть уволен в связи с утратой доверия в связи с выявленным коррупционным правонарушением.
В связи с этим, прокуратура требует признать незаконным распоряжение о расторжении контракта в части оснований увольнения по инициативе работника. Также нужно возложить на думу обязанности изменить формулировку в связи с утратой доверия. Затем необходимо внести данные об увольнении в трудовую книжку Шестакова, а на него возложить обязанность предоставить этот документ в аппарат думы. После чего гордума должна внести данные об увольнении по отрицательным обстоятельствам в государственный реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия.
В суд впервые явился и сам Константин Шестаков. Он извинился перед судом за то, что отсутствовал на первом заседании: по его словам, он не получал никаких уведомлений и все подробности о процессе узнал из СМИ (читай, Properm.ru, единственного издания, освещающего ход процесса).
Поскольку уточненные требования прокуратуры поступили в суд перед этим заседанием, судья Ольга Будилова дала ответчикам ознакомиться с документами. Десять минут юрист думы Романова и сам Константин Шестаков изучали его подписи на контрактах с «Центром деловой информации» и актах приемки выполненных работ. После чего Романова заявила, что поскольку прокуратура так и не представила ответчику результаты проверки, то может встать вопрос о законности ее проведения.
Шестаков же сообщил, что «честно говоря, не очень понимаю зачем эти документы, но у меня нет возражений для их приобщения к делу».
Романова ходатайствовала о вызове в качестве свидетелей в суд двух сотрудников думы, согласовавших увольнений Шестакова: начальника отдела муниципальной службы и кадров Льва Симонова и начальника управления общественных отношений Михаила Стародуба. Судья позднее заметила, что свидетели могут быть допрошены только в основном слушании, но удовлетворила ходатайство — на будущее. Прокурор против допроса свидетелей возражал.
Шестаков заявил в суде, что он не согласен с требованиями прокуратуры, поскольку много лет честно служил в думе. Он сообщил, отвечая на вопрос прокурора: «Не могу отрицать наличие конфликта интересов, но поскольку работал добросовестно, не придал этому (читай, заключению контактов с аффилированным подрядчиком) значения». Он подтвердил, что контракты с «Центром деловой информации» действительно заключались, и действительно, были случаи заключения дополнительных соглашений на увеличение объемов. Но этого, по его словам, требовали возросшие потоки информации о работе Пермской гордумы и сложившаяся в 2022–2023 годах экономия бюджета из-за того, что ряд иных договоров на информирование населения не были заключены по объективным причинам.
Свое увольнение по собственному желанию он назвал «эмоциональным решением», хотя заявил в ответ на вопрос прокурора, что не знал о представлении прокуратуры о наличии в его действиях коррупционного правонарушения. «Обстановка стала не та, нерв защемило. Мне было выражено недоверие», — говорил в суде Шестаков.
Представитель думы Романова же назвала увольнение Шестакова по собственному желанию правом работодателя и уточнила, что если бы его вынудили отработать две недели, то пострадал бы бюджет города: сумма выплаты по увольнению выросла бы на 35 тыс. рублей.
Отвечая на вопрос прокурора, «нарушено ли требование закона о увольнении в связи с утратой доверия?», — юрист думы Романова ответила, что нет. Но тут же затруднилась ответить на второй вопрос: «Была ли у аппарата думы информация о коррупционном нарушении?»
Следующее заседание суда назначено на 30 июня. Также в предварительном слушании.
Константин Шестаков 26 февраля 2024 года уволился по собственному желанию с должности заместителя начальника пресс-службы Пермской гордумы. Перед его увольнением прокуратура проводила проверку на наличие возможного конфликта интересов, существующего между Шестаковым и традиционным подрядчиком гордумы — ООО «Центр деловой информации».
В середине февраля, накануне увольнения Шестакова, пермская прокуратура указала аппарату гордумы на существующее нарушение. Ответчика отстранили от работы по время проверки прокуратуры 22 февраля, 26 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию, 28 — его уволили по соглашению сторон.
В 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Сейчас он не значится в бенефициарах организации. Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с пермской администрацией на 108,9 млн рублей. На прошлом заседании суда стало известно, что у Константина Шестакова есть имущество в селе Михайловка в Крыму. Это жилое двухэтажное здание, участок, сарай. Долю в недвижимости имеет гендиректор «Центра деловой информации» Светлана Мазанова.