«Не придал значения». Замначальника пресс-службы Гордумы признал конфликт интересов

Шестаков заявил в суде, что он не согласен с требованиями прокуратуры, поскольку много лет честно служил в думе. Он сообщил, отвечая на вопрос прокурора: «Не могу отрицать наличие конфликта интересов, но поскольку работал добросовестно, не придал этому (читай, заключению контактов с аффилированным подрядчиком) значения». Он подтвердил, что контракты с «Центром деловой информации» действительно заключались, и действительно, были случаи заключения дополнительных соглашений на увеличение объемов. Но этого, по его словам, требовали возросшие потоки информации о работе Пермской гордумы и сложившаяся в 2022–2023 годах экономия бюджета из-за того, что ряд иных договоров на информирование населения не были заключены по объективным причинам.